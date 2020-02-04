Песков сообщил об отсутствии приглашения Польши на парад Победы

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Российская сторона пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, этот вопрос не вставал на повестке дня.

Отношения между Россией и Польшей обострились после того, как Европарламент принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. В документе Москву обвиняют в попытках «обелить» преступления, совершенные во времена СССР, а Вторую мировую называют следствием пакта Молотова — Риббентропа.

Президент Владимир Путин называл резолюцию лживой, а также заявил, что советские войска вошли на территорию Польши в 1939 году уже после того, как местные власти потеряли контроль над армией и происходящим в стране. Кроме того, он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» Юзефа Липски, который был послом Польши в Германии в 1935–1939 годах.