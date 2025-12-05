 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку

Telegraph: Мадуро попросил возможности сохранить $200 млн в обмен на отставку
Венесуэльский лидер также попросил амнистию для своих соратников и убежища в дружественной стране. Однако лидеры не смогли прийти к компромиссу во время телефонного разговора
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с президентом США Дональдом Трампом 21 ноября попросил возможности оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежища в дружественной стране, сообщили источники The Telegraph, знакомые с разговором.

По их словам, лидеры не смогли прийти к компромиссу из-за требования амнистии для сотни венесуэльских чиновников. Также Трамп и Мадуро разошлись во мнениях о формировании переходного правительства и о том, куда может уехать венесуэльский лидер. Один из собеседников газеты утверждает, что Трамп предложил в качестве вариантов убежища Китай или Россию, а Мадуро намеревался остаться в Западном полушарии, в такой дружественной стране, как Куба. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, пишет издание.

Мадуро назвал разговор с Трампом по телефону «теплым и уважительным»
Политика
Николас Мадуро

В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

Позднее источник CNN узнал, что Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев. В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. Politico сообщало, что в США в качестве возможной страны изгнания Мадуро и его чиновников рассматриваются Турция, Россия, Азербайджан и Куба.

По данным Miami Herald, во время разговора Трампа с Мадуро послание США для президента Венесуэлы было прямым: он с женой и сыном может безопасно покинуть страну, но только в случае, если согласится немедленно уйти в отставку. Как сообщало издание, Мадуро попросил всеобщую амнистию и сохранение контроля над вооруженными силами в обмен на проведение свободных выборов в Венесуэле.

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп тогда отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».

Кроме этого Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Николас Мадуро Дональд Трамп отставка Венесуэла США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
