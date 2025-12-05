Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку

Венесуэльский лидер также попросил амнистию для своих соратников и убежища в дружественной стране. Однако лидеры не смогли прийти к компромиссу во время телефонного разговора

Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с президентом США Дональдом Трампом 21 ноября попросил возможности оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежища в дружественной стране, сообщили источники The Telegraph, знакомые с разговором.

По их словам, лидеры не смогли прийти к компромиссу из-за требования амнистии для сотни венесуэльских чиновников. Также Трамп и Мадуро разошлись во мнениях о формировании переходного правительства и о том, куда может уехать венесуэльский лидер. Один из собеседников газеты утверждает, что Трамп предложил в качестве вариантов убежища Китай или Россию, а Мадуро намеревался остаться в Западном полушарии, в такой дружественной стране, как Куба. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, пишет издание.

В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

Позднее источник CNN узнал, что Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев. В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. Politico сообщало, что в США в качестве возможной страны изгнания Мадуро и его чиновников рассматриваются Турция, Россия, Азербайджан и Куба.

По данным Miami Herald, во время разговора Трампа с Мадуро послание США для президента Венесуэлы было прямым: он с женой и сыном может безопасно покинуть страну, но только в случае, если согласится немедленно уйти в отставку. Как сообщало издание, Мадуро попросил всеобщую амнистию и сохранение контроля над вооруженными силами в обмен на проведение свободных выборов в Венесуэле.

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп тогда отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».

Кроме этого Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн.