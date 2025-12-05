Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с президентом США Дональдом Трампом 21 ноября попросил возможности оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежища в дружественной стране, сообщили источники The Telegraph, знакомые с разговором.
По их словам, лидеры не смогли прийти к компромиссу из-за требования амнистии для сотни венесуэльских чиновников. Также Трамп и Мадуро разошлись во мнениях о формировании переходного правительства и о том, куда может уехать венесуэльский лидер. Один из собеседников газеты утверждает, что Трамп предложил в качестве вариантов убежища Китай или Россию, а Мадуро намеревался остаться в Западном полушарии, в такой дружественной стране, как Куба. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, пишет издание.
В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.
Позднее источник CNN узнал, что Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев. В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. Politico сообщало, что в США в качестве возможной страны изгнания Мадуро и его чиновников рассматриваются Турция, Россия, Азербайджан и Куба.
По данным Miami Herald, во время разговора Трампа с Мадуро послание США для президента Венесуэлы было прямым: он с женой и сыном может безопасно покинуть страну, но только в случае, если согласится немедленно уйти в отставку. Как сообщало издание, Мадуро попросил всеобщую амнистию и сохранение контроля над вооруженными силами в обмен на проведение свободных выборов в Венесуэле.
Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп тогда отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».
Кроме этого Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили