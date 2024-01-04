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Лидер Ирана приказал проявить терпение ради мира с США

NYT: Иран проявит стратегическое терпение в ответ на взрыв у могилы Сулеймани
После взрывов на могиле Касема Сулеймани, при которых погибли почти 100 человек, иранский лидер приказал не допустить прямой конфронтации с США, выяснила NYT. Американские власти считают, что взрывы организовали террористы
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Высший руководитель Ирана поручил военному командованию проявлять «стратегическое терпение» и избегать втягивания страны в прямое столкновение с США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Иран обвинил в причастности к взрывам Израиля, но собеседники издания среди американских и европейских лиц усомнились в этом, так как прежде израильская сторона действовала против Ирана целенаправленно. По мнению источников, со взрывом связана «Исламское государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) или другая террористическая организация.

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Фото:U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Keith Nowak / Reuters

США активизировали дипломатические усилия для усиления давления на ливанскую группировку «Хезболла», чтобы не допустить эсклации конфликта.

Бывший главком силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис оценил, что вероятность региональной войны увеличились с 15 до 30%. «Все еще относительно низко, но выше, чем раньше, и, конечно, дискомфортно высоко», — считает он.

Взрывы в Иране произошли 3 января во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит в результате ракетного удара США возле аэропорта Багдада в 2020 году. По данным Вашингтона, командир КСИР причастен к гибели протестующих и американских военных в Иране.

В результате взрывов на кладбище погибли 95 человек, пострадали более 200. США и Израиль исключили свою причастность к взрывам. «Исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны за свой гнусный поступок <...>. Враги нации должны знать, что такие действия никогда не смогут подорвать железную решимость иранской нации защищать исламские идеалы», — пообещал президент Ирана Эбрахим Раиси.

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На южной окраине Бейрута в Ливане произошел взрыв 2 января, во время чего погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. ХАМАС и «Хезболла» связали произошедшее с Израилем.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Касем Сулеймани Али Хаменеи
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