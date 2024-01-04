В Госдепе заявили о непричастности США к теракту на кладбище в Иране

В Госдепе заявили о непричастности США к теракту в Иране

США не причастны ко взрывам в иранском городе Керман, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Соединенные Штаты никоим образом не причастны. И любые предположения об обратном нелепы», — заявил Миллер. Он добавил, что в Вашингтоне пристально отслеживают поступающую из Ирана информацию. «Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что у США нет независимых данных о произошедшем в Иране. «Еще слишком рано — по крайней мере, нам, — говорить о том, что могло стать причиной этого», — сказал Миллер. При этом он заявил, что у Вашингтона «нет причин полагать, что Израиль был вовлечен в этот взрыв».

Взрывы в Иране произошли во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он были убит в результате ракетного удара США возле аэропорта Багдада в 2020 году. В результате взрывов на кладбище погибли 95 человек, пострадали более 200.

В южном пригороде ливанского Бейруте, который контролирует группировка «Хезболла», 2 января подорвали офис ХАМАС, сообщало агентство NNA. В палестинском движении заявили, что в результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. В ХАМАС возложили ответственность за подрыв на Израиль.