 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

В Госдепе заявили о непричастности США к теракту в Иране

В Госдепе заявили о непричастности США к теракту на кладбище в Иране

США не причастны ко взрывам в иранском городе Керман, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Соединенные Штаты никоим образом не причастны. И любые предположения об обратном нелепы», — заявил Миллер. Он добавил, что в Вашингтоне пристально отслеживают поступающую из Ирана информацию. «Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что у США нет независимых данных о произошедшем в Иране. «Еще слишком рано — по крайней мере, нам, — говорить о том, что могло стать причиной этого», — сказал Миллер. При этом он заявил, что у Вашингтона «нет причин полагать, что Израиль был вовлечен в этот взрыв».

Раиси пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей взрывов в Кермане
Политика
Фото:Mehr News Agensy / EPA / ТАСС

Взрывы в Иране произошли во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он были убит в результате ракетного удара США возле аэропорта Багдада в 2020 году. В результате взрывов на кладбище погибли 95 человек, пострадали более 200.

В южном пригороде ливанского Бейруте, который контролирует группировка «Хезболла», 2 января подорвали офис ХАМАС, сообщало агентство NNA. В палестинском движении заявили, что в результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. В ХАМАС возложили ответственность за подрыв на Израиль.

Теги
Иран США взрыв теракт Касем Сулеймани
Материалы по теме
Минздрав Ирана уточнил количество погибших при взрывах у могилы Сулеймани
Политика
Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом на могиле Сулеймани
Политика
Первые кадры с места взрыва у могилы Сулеймани в Иране. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов Общество, 02:02
США назвали положение лидеров ХАМАС «затягиванием петли» Политика, 01:59
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии Общество, 01:33
МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать» Политика, 01:26
В ОАЭ прокомментировали обмен военнопленными между Россией и Украиной Политика, 01:08
В Госдепе заявили о непричастности США к теракту в Иране Политика, 01:02
В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии» Политика, 00:34
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Харькове прогремели взрывы Политика, 00:16
Минздрав Ирана уточнил количество погибших при взрывах у могилы Сулеймани Политика, 03 янв, 23:48
Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И» Финансы, 03 янв, 23:36
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла остались 103 дома Общество, 03 янв, 23:09
Игрок сборной России Миранчук провел самый результативный матч в сезоне Спорт, 03 янв, 22:53
Аргентина предложила Британии вернуть Фолкленды Политика, 03 янв, 22:41
Раиси пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей взрывов в Кермане Политика, 03 янв, 22:34