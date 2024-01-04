Израиль отверг причастность к взрывам в Иране

WSJ: Израиль заявил союзникам о непричастности к взрывам в Иране

Израильские власти заверили своих союзников, что не имеют отношения к взрывам в иранском городе Керман. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, взрывы на кладбище в Иране не похожи на схему проводимых Израилем атак. Они отметили, что обычно они «более точно нацелены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности Ирана».

Источники WSJ, знакомые с израильскими операциями, считают целью теракта в Кермане усиление напряжения между Израилем и Ираном после убийства зампредседателя политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. Вероятными виновниками они назвали исламистские оппозиционные организации внутри Ирана.

Взрывы в Иране произошли во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января. Погибли 95 человек, пострадали более 200. В Иране объявили национальный траур.

Накануне в южном пригороде ливанского Бейрута, который контролирует группировка «Хезболла», подорвали офис ХАМАС. Обе группировки поддерживает Иран. В результате взрыва в Бейруте погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. В ХАМАС возложили ответственность за подрыв на Израиль.