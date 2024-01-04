Экс-главком НАТО призвал повысить ставки и ударить по Ирану

Действия западной коалиции против хуситов не убедили их отказаться от атак, вероятно, США стоит потопить иранские корабли, предложил адмирал Ставридис. Он напомнил, что в 1980-х так и поступили, тогда Иран сделал выводы

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Keith Nowak / Reuters

США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, а потому американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых — удары по иранским объектам. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Адмирал назвал этот сценарий «весьма спорным» и несущим серьезную опасность эскалации, а потому указал: к нему нельзя обращаться без должной предварительной подготовки на основании сведений разведки о связях Тегерана с хуситами. Кроме того следует официально предупредить иранскую сторону о возможности ударов, а сама кампания должна быть серией нарастающих атак с паузами, которые бы позволили Тегерану отреагировать на проблему хуситов. Ставридис среди возможных первых целей назвал объекты управления морских платформ в Персидском заливе и Аравийского моря, затем — корабли, используемые для переправки оружия хуситам.

«К этому шагу нельзя относиться легкомысленно. Но в конце 1980-х годов, после того как Иран заминировал Ормузский пролив, а американский фрегат подорвался на мине и чуть не затонул, ВМС [США] уничтожили большую часть боевой мощи иранских военно-морских сил в ходе операции «Богомол». Иран получил сообщение. Возможно, пришло время отправить его еще раз», — считает Ставридис.

США объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) в середине декабря, о ней объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Среди участников он назвал Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию. Этому предшествовали нападения на суда в Красном море, которые участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Из-за этого крупные судоходные компании перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки, а нефтегазовая компания BP приостановила перевозки нефти через этот район.

Войска коалиции реагируют на сигналы бедствия с коммерческих судов, следующих через Красное море. В частности, в конце декабря, когда хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou, авианосцы Eisenhower и Gravely потопили три судна хуситов, десять боевиков были убиты.

Иран затем отправил в Красное море эсминец Alborz. Как укзывал Bloomberg, такое решение может привести к обострению напряженности и усложнить задачу Вашингтона по обеспечению безопасности торговых судов.



