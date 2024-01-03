Президент Ирана: заказчиков и исполнителей теракта в Кермане найдут и накажут

Раиси пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей взрывов в Кермане

Фото: Mehr News Agensy / EPA / ТАСС

Заказчиков и исполнителей теракта в городе Керман, в результате которого погибли 103 человека и около 200 пострадали, найдут и накажут, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны за свой гнусный поступок <...>. Враги нации должны знать, что такие действия никогда не смогут подорвать железную решимость иранской нации защищать исламские идеалы», — цитирует Раиси агентство IRNA.

Президент выразил соболезнования близким погибших и раненых и поручил чиновникам как можно скорее оказать помощь всем пострадавшим.

В Кермане во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в третью годовщину его гибели произошли два взрыва. По данным агентства Tasnim, в сумки, стоявшие у входа на кладбище, заложили бомбы, их подорвали дистанционно.

В результате взрывов погибли 103 человека, пострадали около 200. Как рассказали в иранском Минздраве, 27 человек находятся в критическом состоянии.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США 3 января 2020 года возле международного аэропорта в Багдаде. По данным Вашингтона, командир КСИР причастен к гибели протестующих и американских военных в Иране.

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Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер на пресс-конференции заявил, что США не причастны во взрывам на кладбище в Кермане. Он выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших.