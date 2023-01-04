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Глава СНБО пригрозил боевыми действиями в ФРГ, если Киев не получит танки

Глава СНБО Украины: если ФРГ не отправит Киеву танки, немцы сами будут воевать с Россией
Киев неоднократно просил Германию передать танки, правительство ФРГ выступало против таких поставок. Глава СНБО Данилов заявил, что это может привести к тому, что немцы будут воевать с россиянами «под Берлином и под Штутгартом»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Если канцлер Германии Олаф Шольц не передаст Украине танки, он получит войну на своей территории. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает «Страна.ua».

«Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что другие западные партнеры Украины активизируют поддержку Киева, понимая глобальность конфликта. «Вызовы для Европы — они огромны, и те страны, которые это понимают, — они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», — добавил Данилов.

После начала российской спецоперации украинские власти неоднократно обращались к западным государствам с просьбой передать Киеву танки, часто такие просьбы звучали в адрес Германии. В ноябре в Киеве оценивали потребности страны в танках в 150–300 единиц.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отказывалась передавать танки Украине «в одиночку», без консультаций с партнерами по альянсу. Шольц объяснял такую позицию нежеланием обострять ситуацию в отношениях России и НАТО.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Германии следует быть самостоятельной в решениях о поставках Украине военной техники. «Послушайте, без обид, вы самостоятельное государство — так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — сказал он.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США не возражают по поставкам танков Киеву из ФРГ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия танки война Военная операция на Украине СНБО Алексей Данилов
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