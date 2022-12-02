Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины

Глава Всемирного банка не обнаружил никакой «усталости доноров» в международном сообществе, несмотря на значительные затраты из-за военных действий на Украине

Фото: Ed Ram / Getty Images

Стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, скорее всего, превысит $350 млрд. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпаc на конференции Reuters.

Мэлпас указал на то, что значительная часть расходов потребуется на восстановление инфраструктуры Украины, в особенности ее энергосистемы.

По его словам, Всемирный банк не обнаружил никакой «усталости доноров» в международном сообществе, несмотря на огромные затраты из-за военных действий на Украине.

«В уходящем году по линии Всемирного банка мы передали Украине около $18 млрд, значительная часть которых была получена от США», — добавил он.

Осенью Всемирный банк ранее оценивал причиненный Украине ущерб от военных действий в €350 млрд ($367 млрд).

Ранее, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более $1 трлн. Он также напомнил, что западные страны и компании смогут «взять шефство» над украинскими регионами.

Интерес к этому уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия, подчеркнул украинский лидер.

В конце июня похожую сумму называл глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер — €1 трлн. В конце августа Зеленский оценивал объем необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры средств в $600–800 млрд.

Тем не менее в конце октября украинский лидер сообщил, что Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму $17 млрд.

По данным Bloomberg, на помощь в восстановлении Украины могут быть направлены замороженные в Европе активы ЦБ России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявлял, что использование российских активов таким образом было бы «фактически прямым воровством». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает.