Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу»

Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт настаивает, что спецпрокурор Роберт Мюллер вышел за рамки своих полномочий, когда обвинил его в отмывании денег и уходе от налогов

Пол Манафорт (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Роберта Мюллера и заместителя генпрокурора страны Рода Розенштейна. Манафорт настаивает, что Мюллер вышел за рамки своих полномочий, когда обвинил экс-главу штаба в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на текст искового заявления.

Претензии к Розенштейну истец обуславливает тем, что именно он назначил Мюллера на его должность. По мнению Манафорта, тот также вышел за пределы своих полномочий, «дав Мюллеру карт-бланш на расследование и предъявления обвинений по любым вопросам, с которыми он столкнется», передает Reuters.

Обвинения Манафорту предъявили еще 30 октября прошлого года, они не касались возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Претензии властей касаются работы Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его политическую партию. В обвинительном заключении говорилось, что они на протяжении девяти лет работали как иностранные агенты украинского правительства, но не зарегистрировались в США как таковые. В Вашингтоне также настаивают, что Манафорт и Гейтс получили «миллионы долларов» от «российских и украинских олигархов», а размер активов бывшего главы штаба Трампа оценить сложно. ​Манафорта отправили под домашний арест.

Представитель спецпрокурора Мюллера отказался от комментариев, пишет WSJ. В Минюсте США назвали поданный иск «фривольным».

Манафорт возглавлял штаб Трампа с марта по август 2016 года.