Военная операция на Украине⁠,
0

Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины

Генсек Рютте: НАТО нужно €1 млрд в месяц на закупку оружия для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО нужно €1 млрд в месяц на закупки оружия для Украины, заявил Рютте. С августа альянс уже собрал для Киева €4 млрд от союзников в рамках программы PURL. Москва осуждает помощь Запада Киеву и считает, что это зятягивает конфликт
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В следующем году страны НАТО должны будут ежемесячно обеспечивать Украину оружием на сумму €1 млрд, заявил генсек Марк Рютте в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран альянса. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»).

Альянс закупал у США то, «чего у нас нет в Европе ни в производстве, ни в запасах», то есть наступательные и оборонительные системы, пояснил Рютте.

«Хорошая новость заключается в том, что сейчас мы идем по плану. К этому времени года, начиная с августа, нам требовалось около €4 млрд — по миллиарду в месяц. Нам еще предстоит кое-какая работа в декабре», — добавил он.

Рютте подчеркнул, что сейчас в программе PURL участвует около двух третей альянса, но «нам нужно немного больше». Он отметил, что главы МИД стран — членов НАТО обсудят этот вопрос на встрече 3 декабря.

Ранее посол Украины в НАТО Елена Гетманчук заявила, что Киев добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия. Продолжающиеся мирные переговоры «не следует воспринимать как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию — напротив», добавила дипломат. Президент Украины Владимир Зеленский еще в августе заявлял, что его стране нужно не менее $1 млрд от союзников ежемесячно, чтобы закупать американское оружие.

1 декабря Министерство обороны Нидерландов объявило, что направит Украине новый пакет военной помощи на €250 млн по программе PURL. В рамках пакета планируется поставить боеприпасы для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники. 

В НАТО заявили, что «окончание войны пока не предвидится»
Политика
Майк Келлер

В июле президент США Дональд Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Каждый пакет оценивается примерно в €500 млн и включает вооружения, которые США способны предоставить в значительно больших объемах по сравнению с европейскими странами и Канадой. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».

К этой инициативе на начальном этапе присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Канада. В октябре добавилась помощь Испании и Италии

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее. Президент Владимир Путин в 2024 году предупреждал, что применение Украиной ракет большой дальности для ударов по России будет означать объявление войны со стороны НАТО.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина НАТО помощь Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
