Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины

НАТО нужно €1 млрд в месяц на закупки оружия для Украины, заявил Рютте. С августа альянс уже собрал для Киева €4 млрд от союзников в рамках программы PURL. Москва осуждает помощь Запада Киеву и считает, что это зятягивает конфликт

Марк Рютте (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В следующем году страны НАТО должны будут ежемесячно обеспечивать Украину оружием на сумму €1 млрд, заявил генсек Марк Рютте в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран альянса. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»).

Альянс закупал у США то, «чего у нас нет в Европе ни в производстве, ни в запасах», то есть наступательные и оборонительные системы, пояснил Рютте.

«Хорошая новость заключается в том, что сейчас мы идем по плану. К этому времени года, начиная с августа, нам требовалось около €4 млрд — по миллиарду в месяц. Нам еще предстоит кое-какая работа в декабре», — добавил он.

Рютте подчеркнул, что сейчас в программе PURL участвует около двух третей альянса, но «нам нужно немного больше». Он отметил, что главы МИД стран — членов НАТО обсудят этот вопрос на встрече 3 декабря.

Ранее посол Украины в НАТО Елена Гетманчук заявила, что Киев добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия. Продолжающиеся мирные переговоры «не следует воспринимать как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию — напротив», добавила дипломат. Президент Украины Владимир Зеленский еще в августе заявлял, что его стране нужно не менее $1 млрд от союзников ежемесячно, чтобы закупать американское оружие.

1 декабря Министерство обороны Нидерландов объявило, что направит Украине новый пакет военной помощи на €250 млн по программе PURL. В рамках пакета планируется поставить боеприпасы для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники.

В июле президент США Дональд Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Каждый пакет оценивается примерно в €500 млн и включает вооружения, которые США способны предоставить в значительно больших объемах по сравнению с европейскими странами и Канадой. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».

К этой инициативе на начальном этапе присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Канада. В октябре добавилась помощь Испании и Италии.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее. Президент Владимир Путин в 2024 году предупреждал, что применение Украиной ракет большой дальности для ударов по России будет означать объявление войны со стороны НАТО.