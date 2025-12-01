Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16

Фото: Omar Marques / Getty Images

Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на €250 млн по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В рамках пакета планируется поставить боеприпасы для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники, сообщает Министерство обороны Нидерландов.

По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, Нидерланды хотят внести существенный вклад в защиту Украины от авиаударов.

«Крайне важно поддерживать сильное давление на Россию, как по дипломатическим, так и по экономическим каналам, а также посредством военных поставок в Украину. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров», — отметил Брекельманс.

В июле Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Нидерланды первые из стран — участников Североатлантического альянса полностью профинансировали пакет помощи по этой программе на сумму €500 млн. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».

Власти Нидерландов также пообещали выделить €300 млн на восстановление Украины и укрепление ее экономики. Эти средства входят в ранее утвержденный пакет невоенной помощи на сумму более €500 млн.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. По слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вооружение, поставляемое Украине странами НАТО, не способно повлиять на исход конфликта: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет». Президент Владимир Путин в 2024 году говорил, что применение Украиной ракет большой дальности для ударов по России будет означать объявление войны со стороны НАТО.