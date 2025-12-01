Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16
Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на €250 млн по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В рамках пакета планируется поставить боеприпасы для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники, сообщает Министерство обороны Нидерландов.
По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, Нидерланды хотят внести существенный вклад в защиту Украины от авиаударов.
«Крайне важно поддерживать сильное давление на Россию, как по дипломатическим, так и по экономическим каналам, а также посредством военных поставок в Украину. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров», — отметил Брекельманс.
В июле Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Нидерланды первые из стран — участников Североатлантического альянса полностью профинансировали пакет помощи по этой программе на сумму €500 млн. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».
Власти Нидерландов также пообещали выделить €300 млн на восстановление Украины и укрепление ее экономики. Эти средства входят в ранее утвержденный пакет невоенной помощи на сумму более €500 млн.
Россия осуждает поставки оружия Киеву. По слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вооружение, поставляемое Украине странами НАТО, не способно повлиять на исход конфликта: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет». Президент Владимир Путин в 2024 году говорил, что применение Украиной ракет большой дальности для ударов по России будет означать объявление войны со стороны НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили