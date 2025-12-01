 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на €250 млн по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В рамках пакета планируется поставить боеприпасы для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники, сообщает Министерство обороны Нидерландов.

По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, Нидерланды хотят внести существенный вклад в защиту Украины от авиаударов.

«Крайне важно поддерживать сильное давление на Россию, как по дипломатическим, так и по экономическим каналам, а также посредством военных поставок в Украину. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров», — отметил Брекельманс.

В июле Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Нидерланды первые из стран — участников Североатлантического альянса полностью профинансировали пакет помощи по этой программе на сумму €500 млн. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».

Власти Нидерландов также пообещали выделить €300 млн на восстановление Украины и укрепление ее экономики. Эти средства входят в ранее утвержденный пакет невоенной помощи на сумму более €500 млн.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. По слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вооружение, поставляемое Украине странами НАТО, не способно повлиять на исход конфликта: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет». Президент Владимир Путин в 2024 году говорил, что применение Украиной ракет большой дальности для ударов по России будет означать объявление войны со стороны НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Нидерланды Украина военная помощь
Материалы по теме
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует
Политика
Беспилотники заметили близ аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов
Политика
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за €1
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:36 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:36
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04