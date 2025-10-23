 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США

Премьер Санчес: Испания присоединится к закупке НАТО оружия для Украины у США
Сюжет
Военная операция на Украине
Около 20 стран НАТО решили участвовать в программе PURL по закупке оружия у США для Украины — теперь в это число входит Испания. Вашингтон таким образом перестал тратить свои средства на поддержку Киева, отмечал Трамп
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Испания решила присоединиться к программе закупок оружия для Украины у США, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, передает El Pais.

«Это предложение, выдвинутое НАТО несколько недель назад. У меня была возможность поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским <...> и я проинформировал его, что мы собираемся присоединиться к этой программе», — сказал он.

Речь идет о механизме Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). Это будет еще одна форма помощи Киеву от Мадрида: как отмечает El Pais, Испания согласно двустороннему соглашению с Украиной поставляет ей военное оборудование на €1 млрд в год.

Газета указывает, что Мадрид принял свое решение на фоне критики из Вашингтона — но не касательно участия в PURL, а относительно сопротивления требованию повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. «Испания — не командный игрок», — говорил об этом президент США Дональд Трамп. Санчес назвал свою страну «преданной» альянсу.

Финляндия возьмет €100 млн в долг ради помощи Киеву
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Благодаря запущенной в августе программе PURL уже удалось собрать $2 млрд для Киева. К этой инициативе на начальном этапе присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Канада. По данным генсека НАТО Марка Рютте на 15 октября, всего таких стран было 16. 20 октября Bloomberg сообщил, что Италия будет участвовать в программе, хотя раньше отказывалась от этого.

Россия осуждает западные поставки оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Испания США НАТО Педро Санчес
Материалы по теме
Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине
Политика
Bloomberg узнал о смене позиции Италии по покупке оружия для Киева у США
Политика
FT узнала об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47