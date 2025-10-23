Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США

Около 20 стран НАТО решили участвовать в программе PURL по закупке оружия у США для Украины — теперь в это число входит Испания. Вашингтон таким образом перестал тратить свои средства на поддержку Киева, отмечал Трамп

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Испания решила присоединиться к программе закупок оружия для Украины у США, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, передает El Pais.

«Это предложение, выдвинутое НАТО несколько недель назад. У меня была возможность поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским <...> и я проинформировал его, что мы собираемся присоединиться к этой программе», — сказал он.

Речь идет о механизме Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). Это будет еще одна форма помощи Киеву от Мадрида: как отмечает El Pais, Испания согласно двустороннему соглашению с Украиной поставляет ей военное оборудование на €1 млрд в год.

Газета указывает, что Мадрид принял свое решение на фоне критики из Вашингтона — но не касательно участия в PURL, а относительно сопротивления требованию повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. «Испания — не командный игрок», — говорил об этом президент США Дональд Трамп. Санчес назвал свою страну «преданной» альянсу.

Благодаря запущенной в августе программе PURL уже удалось собрать $2 млрд для Киева. К этой инициативе на начальном этапе присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Канада. По данным генсека НАТО Марка Рютте на 15 октября, всего таких стран было 16. 20 октября Bloomberg сообщил, что Италия будет участвовать в программе, хотя раньше отказывалась от этого.

Россия осуждает западные поставки оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».