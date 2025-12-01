Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия
Украина добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия, заявила посол страны в НАТО Елена Гетманчук в интервью Bloomberg.
«Мы будем чрезвычайно признательны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла получать снаряжение через PURL без перерывов», — сказала она имея в виду программу, которая финансирует закупки американского оружия за счет средств, предоставляемых главным образом европейскими партнерами Киева.
Продолжающиеся мирные переговоры «не следует воспринимать как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию — напротив», — добавила Гетманчук.
Гетманчук назвала программу PURL очень эффективной. С момента запуска летом 2025 года она обеспечила 75% финансирования поставок американских систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО, сказала она.
Материал дополняется
