Политика
0

Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия

Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украина добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия, заявила посол страны в НАТО Елена Гетманчук в интервью Bloomberg.

«Мы будем чрезвычайно признательны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла получать снаряжение через PURL без перерывов», — сказала она имея в виду программу, которая финансирует закупки американского оружия за счет средств, предоставляемых главным образом европейскими партнерами Киева.

Продолжающиеся мирные переговоры «не следует воспринимать как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию — напротив», — добавила Гетманчук.

Гетманчук назвала программу PURL очень эффективной. С момента запуска летом 2025 года она обеспечила 75% финансирования поставок американских систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО, сказала она. 

Материал дополняется

