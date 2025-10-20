Bloomberg узнал о смене позиции Италии по покупке оружия для Киева у США

Италия отказывалась покупать у США оружие для Украины, но теперь решила присоединиться к соответствующей инициативе НАТО. Она называется PURL, и уже более 15 стран участвуют в ней. Россия осуждает западную помощь

Гвидо Крозетто (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Италия изменила свою позицию по закупке у США оружия для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В июле собеседники La Stampa говорили, что Рим не будет в этом участвовать, поскольку не имеет средств в бюджете для финансирования закупок. Но на прошлой неделе глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на встрече со своими коллегами по НАТО заявил, что страна будет оплачивать приобретение американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок.

Источники Bloomberg также говорят, что отказ был связан с позицией Италии о наличии других путей поставок оружия Украине. Но теперь Рим изменил позицию, опасаясь, что может оказаться в стороне, если помощь Киеву в таком формате окажется под контролем некоторых союзников.

Сама Италия ранее предоставляла Украине военную поддержку — например, направляла комплексы ПВО SAMP/T, отметили источники.

Президент США Дональд Трамп отметил 20 октября, что сейчас Вашингтон не платит за вооружения для Украины, это делает НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет 15 октября призвал страны альянса усилить поддержку Киева, назвав ключевым механизмом программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). По его словам, через нее с августа было собрано $2 млрд для Киева.

К этой инициативе уже присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Канада — по данным генсека НАТО Марка Рютте на 15 октября, всего таких стран 16.

Россия осуждает поставки оружия Западом Украине. Говоря о том, что Киев может получить новые виды вооружений, например дальнобойные ракеты США Tomahawk, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что «нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах».