В НАТО заявили, что «окончание войны пока не предвидится»

Завершение боевых действий «пока не предвидится», что делает обязательства Запада перед Киевом еще более важными, заявил Келлер. В Кремле говорили, что выводы о скором конце конфликта на Украине пока преждевременны

Окончание конфликта на Украине «пока не предвидится». Такое мнение высказал генерал-майор Майк Келлер — заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) в интервью Welt.

По мнению генерала, упомянутый им сценарий делает долгосрочные обязательства Запада перед Киевом еще более важными — «не с точки зрения отдельных образцов чудо-оружия, которого не существует, а с точки зрения постоянного потока ресурсов и надежных перспектив для Украины».

Штаб-квартира NSATU расположена в Висбадене (Германия). С декабря 2024 года оттуда координируется военная поддержка Украины. Штаб обеспечивает потребности Киева в вооружении, ремонте, логистике и обучении украинских военных при участии западных союзников.

Келлер выразил мнение, что оказываемая Киеву поддержка в настоящее время не ослабевает. Тот факт, что Украина до сих пор оказывает сопротивление, по его словам, обусловлено в том числе вкладом НАТО — прежде всего, координацией и обеспечением поставок.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — добавил он.

Келлер отметил, что Украина сталкивается с дефицитом ресурсов как на передовой, так и в тылу, а также при отражении ударов вглубь страны.

В последние недели на Западе активизировались переговоры относительно урегулирования конфликта на Украине. В ноябре свой план представили Соединенные Штаты, в ответ Европа подготовила собственную инициативу. 30 ноября и 1 декабря во Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций. 2 декабря с президентом России Владимиром Путиным встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Пока преждевременно делать выводы, что украинский конфликт близок к завершению, говорили в Кремле. Путин подчеркивал, что Москва готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык».