 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В НАТО заявили, что «окончание войны пока не предвидится»

Генерал НАТО Келлер: окончания конфликта на Украине пока не предвидится
Завершение боевых действий «пока не предвидится», что делает обязательства Запада перед Киевом еще более важными, заявил Келлер. В Кремле говорили, что выводы о скором конце конфликта на Украине пока преждевременны

Окончание конфликта на Украине «пока не предвидится». Такое мнение высказал генерал-майор Майк Келлер — заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) в интервью Welt.

По мнению генерала, упомянутый им сценарий делает долгосрочные обязательства Запада перед Киевом еще более важными — «не с точки зрения отдельных образцов чудо-оружия, которого не существует, а с точки зрения постоянного потока ресурсов и надежных перспектив для Украины».

Штаб-квартира NSATU расположена в Висбадене (Германия). С декабря 2024 года оттуда координируется военная поддержка Украины. Штаб обеспечивает потребности Киева в вооружении, ремонте, логистике и обучении украинских военных при участии западных союзников.

Келлер выразил мнение, что оказываемая Киеву поддержка в настоящее время не ослабевает. Тот факт, что Украина до сих пор оказывает сопротивление, по его словам, обусловлено в том числе вкладом НАТО — прежде всего, координацией и обеспечением поставок.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — добавил он.

FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США
Политика
Фото:Reuters

Келлер отметил, что Украина сталкивается с дефицитом ресурсов как на передовой, так и в тылу, а также при отражении ударов вглубь страны.

В последние недели на Западе активизировались переговоры относительно урегулирования конфликта на Украине. В ноябре свой план представили Соединенные Штаты, в ответ Европа подготовила собственную инициативу. 30 ноября и 1 декабря во Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций. 2 декабря с президентом России Владимиром Путиным встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Пока преждевременно делать выводы, что украинский конфликт близок к завершению, говорили в Кремле. Путин подчеркивал, что Москва готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине поставки оружия НАТО урегулирование конфликта
Материалы по теме
Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры
Политика
Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России
Политика
Песков призвал не делать выводов о скором завершении конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 01 дек, 23:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 01 дек, 23:47
В НАТО заявили, что «окончание войны пока не предвидится» Политика, 00:02
В Москве пройдут переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану Политика, 00:01
Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями Финансы, 00:00
В Минэке назвали типичные ошибки при легализации гостевых домовПодписка на РБК, 00:00
Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце Общество, 01 дек, 23:55
Белый дом связал прекращение помощи Украине с коррупционным скандалом Политика, 01 дек, 23:47
Каллас рассказала о планах ЕС из-за рисков «плохой сделки» по Украине Политика, 01 дек, 23:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
США заявили о «существенной доработке» мирного плана по Украине Политика, 01 дек, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 01 дек, 23:00
Генпрокуратура потребовала изъять имущество рекордсмена по взятке в МВД Общество, 01 дек, 22:58
Аэропорт Сочи временно ограничил полеты Политика, 01 дек, 22:57
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 01 дек, 22:46
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 01 дек, 22:44
Залужный намекнул на возвращение на Украину Политика, 01 дек, 22:38