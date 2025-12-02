В НАТО заявили, что «окончание войны пока не предвидится»
Окончание конфликта на Украине «пока не предвидится». Такое мнение высказал генерал-майор Майк Келлер — заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) в интервью Welt.
По мнению генерала, упомянутый им сценарий делает долгосрочные обязательства Запада перед Киевом еще более важными — «не с точки зрения отдельных образцов чудо-оружия, которого не существует, а с точки зрения постоянного потока ресурсов и надежных перспектив для Украины».
Штаб-квартира NSATU расположена в Висбадене (Германия). С декабря 2024 года оттуда координируется военная поддержка Украины. Штаб обеспечивает потребности Киева в вооружении, ремонте, логистике и обучении украинских военных при участии западных союзников.
Келлер выразил мнение, что оказываемая Киеву поддержка в настоящее время не ослабевает. Тот факт, что Украина до сих пор оказывает сопротивление, по его словам, обусловлено в том числе вкладом НАТО — прежде всего, координацией и обеспечением поставок.
«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — добавил он.
Келлер отметил, что Украина сталкивается с дефицитом ресурсов как на передовой, так и в тылу, а также при отражении ударов вглубь страны.
В последние недели на Западе активизировались переговоры относительно урегулирования конфликта на Украине. В ноябре свой план представили Соединенные Штаты, в ответ Европа подготовила собственную инициативу. 30 ноября и 1 декабря во Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций. 2 декабря с президентом России Владимиром Путиным встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Пока преждевременно делать выводы, что украинский конфликт близок к завершению, говорили в Кремле. Путин подчеркивал, что Москва готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили