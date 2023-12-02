Премьер Эстонии оценила идею высылать из страны за российское гражданство

Власти Эстонии работают над мерами, которые позволят аннулировать ВНЖ тех, кто захочет получить российское гражданство. Такой шаг могут расценить как угрозу безопасности республике, сказала премьер-министр Кая Каллас

Кая Каллас (Фото: Konstantin Sednev / IMAGO / Global Look Press)

В Эстонии могут ввести практику аннулирования вида на жительства (ВНЖ) тех, кто получит российское гражданство, если в этом усмотрят угрозу безопасности страны, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передает Postimees.

Она сказала, что желание получить гражданство России сейчас говорит о том, что человек готов вступить в армию России и принять участие в боевых действиях на Украине. «Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — сказала она.

В начале ноября глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что правительство страны пытается найти способ высылать тех, кто захочет получить гражданство России. Потенциальная мера не коснется лиц, уже имеющих российский паспорт, и детей тех, кто захочет его получить, отметил министр.

После этого к Каллас за разъяснениями по этому вопросу обратился депутат парламента (Рийгикогу) Александр Чаплыгин. Он подчеркнул, что заявление вызвало беспокойство многих жителей Эстонии. Глава правительства отметила, что слова министра внутренних дел представляют официальную позицию правительства.

По словам премьера, решение того или иного лица о принятии российского гражданства должно быть расследовано полицией, так как может относиться к заявлениям о поддержке деятельности России. Она также напомнила о ст. 241 закона об иностранцах, согласно которому эстонское ВНЖ могут аннулировать, если его обладатель представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Каллас пояснила, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально, с учетом возраста, связи с Эстонией, страны происхождения иностранца и других факторов и рисков.

Представитель МИД России Мария Захарова, в сентябре комментируя ситуацию в Латвии, где служба госбезопасности сообщила «о выявлении восьмидесяти нелояльных россиян», представлявших «угрозу национальной безопасности» республики (им угрожала депортация), отметила, что «местные русофобы» стараются создать «невыносимые условия» для жизни россиян. «Со стороны российского государства обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем», — добавила она.