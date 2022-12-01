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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил о способности Минска «пока сдерживать» противника

Лукашенко: у Белоруссии получается сдерживать «вероятного противника» от применения силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте числа провокаций у границ страны. Однако, по его словам, Минску пока «удается сдерживать вероятного противника» от прямого применения военной силы
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Белоруссии пока удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против республики, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам обороны, передает БелТА.

Все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост количества провокаций вблизи ее границ, а западные страны продолжают наращивать потенциал своих вооруженных сил и модернизировать инфраструктуру на территории соседних стран, сказал Лукашенко, открывая совещание.

«Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», — сказал Лукашенко.

По его словам, нужно отслеживать, что происходит по периметру границ страны и оценить эффективность уже принятых мер.

В сентябре Лукашенко поручил силовым ведомствам страны во главе с Минобороны разработать «абсолютно откровенную» концепцию безопасности страны. «Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать», — говорил Лукашенко. «Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически», — добавил президент. Тогда же он называл приоритетными для отслеживания ситуации на южной границе и границе со странами Балтии. Также Лукашенко заявил, что важным направлением работы должна стать «дисциплина внутри страны».

Лукашенко ранее неоднократно подчеркивал, что белорусские военные напрямую не участвуют в спецоперации на Украине. «Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — говорил президент Белоруссии.

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По его словам, Минск работает только над тем, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии», а также принимает беженцев.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Лукашенко Белоруссия Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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