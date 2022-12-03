Швеция передала Турции осужденного за членство в партии Курдистана

Швеция экстрадировала члена РПК, который безуспешно просил семь лет назад об убежище, полицейские Турции уже доставили его в участок. В ноябре Анкара призвала Стокгольм к конкретным мерам для одобрения заявки в НАТО

Махмуд Тат (Фото: lizgeozancantat / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Стокгольм передал Анкаре члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Махмута Тата, он подавал прошение о предоставлении убежища в Швеции в 2015 году, но получил отказ, пишет агентство Anadolu.

Он уже прибыл в Стамбул, его доставили в полицейский участок при аэропорте для прохождения медосмотра и задержания, отмечают Türkiye и Hurriyet.

Ранее Тата приговорили в Швеции к шести годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в принадлежности к организации.

Швеция вместе с Финляндией подала в мае заявку на вставление в НАТО, однако власти Турции предупредили, что не поддержат это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов блока. Анкара потребовала выдать членов РПК, которую в Турции считают террористической организацией, в мае Швеция и Финляндия отклонили эту просьбу.

Однако уже в конце июня Хельсинки и Стокгольму пришлось заключить с Анкарой соглашение, в соответствии с которым они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале ноября, что Стокгольм солидарен с Анкарой по вопросу РПК и также считает организацию террористической. «Присоединение к этому альянсу действительно является для нас жизненно важным вопросом безопасности», — добавил он.

К концу ноября у Турции остались претензии к обеим странам, «какие-то конкретные шаги» предприняты не были, ожидания не оправданы, напомнил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу.