МИД Швеции после переговоров с Турцией не смог подтвердить вступление в НАТО в 2023 году

Швеция после встречи с Турцией не подтвердила сроки вступления в НАТО

Фото: Mathilda Ahlberg / Zuma / ТАСС

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году.

«Было бы неправильно определять конкретные временные рамки. Но на вчерашних переговорах удалось добиться определенного прогресса, и <...> в конце концов мы, вероятно, достигнем точки, когда парламент [Турции] сможет ратифицировать [вступление Швеции в НАТО]», — сказал он, передает SVT.

Во вторник прошла трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Швеции и Финляндии.

Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО в мае, связав свое решение с началом военных действий России на Украине. Турция выступила против членства обеих стран, обвинив их в пособничестве терроризму. Причиной стало то, что в обеих странах находили убежище представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической. Хельсинки и Стокгольму пришлось заключить с Анкарой соглашение, в соответствии с которым они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами.

28 ноября министр иностранных дел Турции заявил, что и Швеции, и Финляндии еще нужно принять серию мер для выполнения этого соглашения, чтобы вступить в НАТО. «Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций и правовых норм», — уточнил Чавушоглу. По его словам, в основном претензии относятся к Швеции.

Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Анкара вряд ли ратифицирует заявку Швеции до конца года, а возможно, и до президентских выборов, которые пройдут в Турции в июне следующего года.