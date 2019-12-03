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Политика ,  
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым ими данным есть у местных спецслужб. В июле американский сенатор обратился в ведомство из-за российского приложения FaceApp
Сенатор Чак Шумер (Фото: Michael A. McCoy / AP)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст письма ФБР.

Скан ответа ФБР опубликовал в своем Twitter освещающий работу конгресса США корреспондент телеканала NBC News.

В документе говорится о том, что ведомство рассматривает любое российское мобильное приложение или другую подобную продукцию как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой вывод ведомство сделало исходя из типа данных, которые собирает приложение, условий его использования и связи с возможностями российского правительства, которое имеет доступ к подобной информации на территории страны, говорится в документе. 

ФБР утверждает в письме, что у российских служб, в частности ФСБ, есть «мощные способности» в сфере информационных технологий, которые позволяют им получить доступ к телефонной связи и интернету напрямую. «Другими словами, ФСБ может удаленно контролировать все виды коммуникации и различные сервисы в российской Сети, не обращаясь для этого к провайдерам», — говорится в документе.

Политика
Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

В июльском письме ФБР Шумер утверждал, что условия использования приложения не отвечает на вопрос о том, как компания распоряжается персональной информацией пользователей, которые должны предоставить «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным». По словам Шумера, неясно также, как и когда FaceApp предоставляет данные пользователей другим компаниям и иностранным правительствам.

Разработчик приложения, Wireless Lab, в ответ на претензии сенатора заявил, что программа не передает данные пользователей третьим лицам. По его утверждению, большинство фотографий пользователей обрабатываются в облаке. Приложение использует только выбранную для редактирования и не загружает в хранилище другие снимки с телефона.

Технологии и медиа
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

FaceApp — программа, которая позволяет «состарить» лицо на загруженной фотографии. Для операционной системы iOS приложение вышло в январе 2017 года, месяц спустя появилась его версия для Android. Летом этого года FaceApp стало особенно популярным, после чего на него обратили внимание власти США. За 10 дней (с 9 по 19 июля) приложение заработало более $1 млн. В Google Play в течение этого времени его скачали более 100 млн раз, а в App Store оценки ему поставили более 790 тыс. пользователей.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ФБР, США, приложение, российская угроза
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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Технологии и медиа
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Технологии и медиа
Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp
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