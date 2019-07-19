Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie. За все время работы (приложение для iOS вышло в январе 2017 года, для Android — спустя месяц) приложение принесло $11,6 млн.

Таким образом, на последние 10 дней приходится примерно 8,6% всех доходов с момента релиза приложения.

Базовые функции приложения доступны пользователям бесплатно, но для того, чтобы отключить рекламу или получить дополнительные фильтры, пользователю надо купить подписку.

В Google Play приложение скачали более 100 млн раз. В App Store приложению поставили более 790 тыс. оценок.