Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

Политика конфиденциальности приложения, разработанного российской компанией, не отвечает на вопрос о том, что происходит с данными «миллионов американцев», загрузивших в приложение свои имена и фотографии, заявил сенатор Чак Шумер

Фото: Mike Segar / Reuters

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер считает, что приложение для обработки фотографий FaceApp, представляет собой угрозу национальной безопасности США. Свою точку зрения Шумер изложил в письме, которое направил директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Мобильное приложение, разработанное компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан», считает Шумер.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. FaceApp использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять фотографии, делая изображенных на них людей моложе или старше, позволяет накладывать фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляют татуировки или макияж и так далее.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера, которое сам сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

На практике это означает, что такой уровень доступа в будущем позволит компании использовать фотографии, загруженные в приложение, публично или в частном порядке, без согласия пользователей, говорится в письме сенатора. Кроме того, непонятно, как обращается компания с данными пользователей после удаления приложения.