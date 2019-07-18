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Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp
Политика конфиденциальности приложения, разработанного российской компанией, не отвечает на вопрос о том, что происходит с данными «миллионов американцев», загрузивших в приложение свои имена и фотографии, заявил сенатор Чак Шумер
Фото: Mike Segar / Reuters

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер считает, что приложение для обработки фотографий FaceApp, представляет собой угрозу национальной безопасности США. Свою точку зрения Шумер изложил в письме, которое направил директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Мобильное приложение, разработанное компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан», считает Шумер.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. FaceApp использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять фотографии, делая изображенных на них людей моложе или старше, позволяет накладывать фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляют татуировки или макияж и так далее.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера, которое сам сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

На практике это означает, что такой уровень доступа в будущем позволит компании использовать фотографии, загруженные в приложение, публично или в частном порядке, без согласия пользователей, говорится в письме сенатора. Кроме того, непонятно, как обращается компания с данными пользователей после удаления приложения.

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Тот факт, что компания-разработчик приложения находится в России, вызывает дополнительное беспокойство американского сенатора. По его словам, это вызывает вопросы о том, как и когда компания предоставляет данные пользователей другим компаниям и иностранным правительствам.

«Я прошу ФБР выяснить, могут ли данные миллионов американцев, загрузивших приватную информацию в FaceApp, оказаться в руках российского правительства или связанных с ним компаний», — говорится в письме. Если такой риск существует, спецслужба должна провести его оценку и предпринять шаги, а Федеральная торговая комиссия также должна публично предупредить американцев о риске использования их данных разработчиком FaceApp, считает сенатор.

РБК направил запрос в компанию Wireless Lab.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Любовь Порываева
Теги: сенатор, Чарльз Шумер, приложение, данные пользователей
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