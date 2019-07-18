Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

Американский сенатор попросил ФБР узнать, что происходит с личными данными граждан США, использующих российское приложение FaceApp. Разработчики заявили, что не передают данные третьим лицам.

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Приложение FaceApp не передает загруженную в него информацию третьим лицам, заявили в российской компании Wireless Lab, разработчике приложения, передает ТАСС.

«FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако», — сообщили в компании.

В Wireless Lab отметили, что хотя разработчики и находятся в России, данные пользователей в эту страну не попадают, а большинство загруженных в облако изображений удаляются в течение 48 часов.

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