Технологии и медиа , 18 июл, 22:06
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Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Американский сенатор попросил ФБР узнать, что происходит с личными данными граждан США, использующих российское приложение FaceApp. Разработчики заявили, что не передают данные третьим лицам.
Приложение FaceApp не передает загруженную в него информацию третьим лицам, заявили в российской компании Wireless Lab, разработчике приложения, передает ТАСС.
«FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако», — сообщили в компании.
В Wireless Lab отметили, что хотя разработчики и находятся в России, данные пользователей в эту страну не попадают, а большинство загруженных в облако изображений удаляются в течение 48 часов.
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