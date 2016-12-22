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В Кремле объяснили неформальное приветствие Путина и саудовского принца
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В Кремле объяснили неформальное приветствие Путина и саудовского принца
Политика, 12:33
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В Кремле объяснили неформальное приветствие Путина и саудовского принца
По словам Пескова, оно связано с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом
Владимир Путин во время встречи с Мухаммедом бен Сальманом (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Президент Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на саммите G20 в Буэнос-Айресе «исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На полях саммита «Большой двадцатки» Путин и бен Салман неформально поприветствовали друг друга, ударив с размаху по рукам.

Видео: t_alshdayed / Instagram

На вопрос, давал ли российский лидер «пять» еще кому-то из мировых лидеров, Песков ответил: «На моей памяти да». «Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил, что беседа Путина и бен Салмана была «весьма продуктивной и содержательной». «Помимо вопроса двухсторонних отношений затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+. Поэтому исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двухсторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», — рассказал пресс-секретарь.

Путин и бен Салман провели полноформатную встречу 1 декабря, по итогам которой договорились продлить сделку ОПЕК+. При этом российский президент отметил, что пока окончательных договоренностей по конкретным объемам добычи нефти нет. Также по результатам встречи Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в 2019 году, уточнял Песков.

После встречи президента России и наследного принца Саудовской Аравии цена нефти марки Brent выросла на 5% по сравнению с закрытием торгов 30 ноября, составив $62,48 за барр.

Нефть вместо Трампа: что принес России саммит «Большой двадцатки»
Экономика

После подорожания нефти курс рубля к доллару и евро показал резкий рост: стоимость доллара при открытии торгов 1 декабря упала на 1,3%, до 66,07 руб. стоимость евро — на 0,88%, до 75,05 руб. Старший аналитик БКС Сергей Суверов в беседе с РБК пояснил, что укрепление курса рубля произошло на фоне договоренности США и Китая о продолжении торговых переговоров и отсрочке введения взаимных импортных пошлин.

На полях инвестфорума «Россия зовет» 28 ноября Путин назвал заслугой Саудовской Аравии и наследного принца бен Салмана 100-процентное выполнение договоренностей по ОПЕК+ в текущем году. Президент подчеркнул, что в 2017 году Россия и ОПЕК провели «мягкую работу» по урегулированию рынка нефти и удовлетворения интересов как потребителей, так и производителей.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Владимир Путин , Мухаммед бен Салман
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