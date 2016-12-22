Путин счел исполнение договоренности по ОПЕК+ заслугой Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестфоруме «Россия зовет» в Москве, заявил, что все договоренности в рамках ОПЕК+ впервые в истории этой организации исполнены на 100%. Об этом сообщает корреспондент РБК. По словам Путина, выполнение договоренностей по ОПЕК+ — это заслуга Саудовской Аравии и наследного принца.

«Должен признать, что это произошло в значительной степени благодаря позиции Саудовской Аравии. Это заслуга Саудовской Аравии и наследного принца, он был инициатором этой работы. Она привела к позитивным результатам», — заявил Путин.

По его словам, в 2017 году Россия и ОПЕК смогли провести «мягкую работу» по регулированию рынка нефти и удовлетворить интересы как производителей, так и потребителей.

Президент назвал цену на нефть $60 за баррель сбалансированной и справедливой, «абсолютно приемлемой» для России величиной. Он пояснил, что расходная часть бюджета формируется из цены $40 за баррель.

Путин отметил, что Россия продолжит работу с ОПЕК, если это понадобится для стабилизации рынка нефти.

Снижение цен на нефть произошло в ноябре. По данным на 21 ноября, с начала октября цена Brent упала на 28%, WTI — на 30%. Катализатором падения нефтяных цен стало заявление президента США Дональда Трампа о сохранении двусторонних отношений Соединенных Штатов и Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.