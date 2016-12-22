ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 66,13 EUR Нал. 76,17 75,18 USD Бирж. 66,52 -0,43 EUR Бирж. 75,53 -0,20 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4058,90 -123,10 IMOEX 2437,16 +1,87% RTSI 1154,04 +2,48% Brent 61,95 +5,64% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти
Лента новостей
Кремль назвал абсурдом слова Порошенко о планах России захватить Бердянск 13:17, Политика Вице-премьер поручил создать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб 13:14, Экономика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 13:11, РБК и Mastercard Глава ОСК рассказал о разработке нового гибридного корабля для ВМФ 13:08, Политика Российский вратарь стал третьей звездой игрового дня НХЛ 13:08, Спорт Кто такой ночной мэр и зачем европейским городам нужна эта должность 13:05, Стиль Тотал допустила дефицит топлива во Франции из-за акций «желтых жилетов» 13:02, Общество Советник Порошенко заявил об отъезде экс-командира «Донбасса» в Тбилиси 13:02, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 12:56, РБК и Huawei Идея по инвестированию: как заработать на токене OST 12:53, Крипто Премия РБК: номинанты в категории «Менеджер» — о бизнесе и жизни 12:45, Бизнес Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поговорить с Порошенко 12:44, Политика 10 благотворительных магазинов, где стоит покупать подарки 12:36, Стиль Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 12:35, РБК и Thomson Reuters Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске 12:34, Общество В Кремле объяснили неформальное приветствие Путина и саудовского принца 12:33, Политика В Бельгии умер богатейший человек страны 12:26, Общество Житель Северной Дакоты признался в покушении на Трампа 12:21, Общество Средняя цена автомобиля в России выросла до 1,4 млн рублей 11:59, Авто В блокчейне NEO нашли уязвимость 11:50, Крипто Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 11:44, РБК и Toyo Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту 11:32, Общество МВД решило снизить нагрузку на участковых 11:30, Общество Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 11:26, Партнерский материал Sky News узнал о риске конфликта США и Британии из-за истребителей F-35 11:20, Политика Задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили обвинение 11:17, Политика
Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти
Финансы, 11:10
0
Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти
Стоимость доллара на Московской бирже после открытия торгов 3 декабря упала почти на 90 коп. Евро подешевел примерно на 70 коп.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первые валютные торги декабря открылись на Московской бирже резким ростом курса рубля. Сразу после начала торгов стоимость доллара упала до 66,0725 руб., что на 1,3%, или 87,75 коп., ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро опустился до отметки 75,0575 руб., это на 67,25 коп., или 0,88%, ниже уровня закрытия торгов 30 ноября.

​Укрепление рубля произошло на фоне быстрого роста нефтяных котировок, начавшегося после появления новостей о том, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом была достигнута договоренность о пролонгации соглашения, ограничивающего добычу нефти странами ОПЕК и партнерами альянса (ОПЕК+).

«Хотя по ограничениям добычи нефти конкретики пока немного, вербальные интервенции дали позитивный результат на курс рубля», — пояснил РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, позитивно на курсе рубля сказались также новости о договоренности между США и Китаем о продолжении торговых переговоров и, соответственно, об отсрочке введения взаимных импортных пошлин.

«Вместе с тем геополитическая ситуация за минувшую неделю не стала менее напряженной, а скорее наоборот, так что в ближайшее время волатильность на российском валютном рынке наверняка сохранится, тем более что налоговый период остался позади и предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вполне может сократиться. Однако мы полагаем, что динамика рубля на этой неделе будет в целом соответствовать динамике валют других развивающихся рынков, если только мы не увидим нового значительно усиления геополитической напряженности», — говорится в отчете аналитиков «ВТБ Капитал».

На пике стоимость барреля нефти марки Brent достигла в понедельник, 3 декабря, отметки $62,59, что на 5,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 23 ноября.

​Рост нефтяных котировок приостановился после того, как власти Катара объявили о выходе страны из ОПЕК и отказе от соблюдения установленных в рамках картеля квот. После того как глава Министерства энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил о намерении страны покинуть картель, цена североморской нефти снизилась на 26 центов — с $62,31 в 9:40 мск до $62,05 в 10:10 мск.

Впрочем, доля Катара в общем объеме нефтедобычи ОПЕК в настоящее время не превышает 2%, так что большого влияния на рынок изменение политики ближневосточной монархии, скорее всего, не окажет.

К 11:05 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $62,34 (+4,84% к закрытию предыдущих торгов), курс доллара на Московской бирже скорректировался до отметки 66,38 руб., курс евро составлял 75,46 руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: курсы валют
Главное
Конкурсный управляющий потребовал у «дочки» «Роснефти» 400 млн руб. Бизнес
Материалы по теме
Нефтяной рынок не заметил выхода Катара из ОПЕК Экономика
Катар объявил о выходе из ОПЕК Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter