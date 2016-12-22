Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти

Стоимость доллара на Московской бирже после открытия торгов 3 декабря упала почти на 90 коп. Евро подешевел примерно на 70 коп.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первые валютные торги декабря открылись на Московской бирже резким ростом курса рубля. Сразу после начала торгов стоимость доллара упала до 66,0725 руб., что на 1,3%, или 87,75 коп., ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро опустился до отметки 75,0575 руб., это на 67,25 коп., или 0,88%, ниже уровня закрытия торгов 30 ноября.

​Укрепление рубля произошло на фоне быстрого роста нефтяных котировок, начавшегося после появления новостей о том, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом была достигнута договоренность о пролонгации соглашения, ограничивающего добычу нефти странами ОПЕК и партнерами альянса (ОПЕК+).

«Хотя по ограничениям добычи нефти конкретики пока немного, вербальные интервенции дали позитивный результат на курс рубля», — пояснил РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, позитивно на курсе рубля сказались также новости о договоренности между США и Китаем о продолжении торговых переговоров и, соответственно, об отсрочке введения взаимных импортных пошлин.

«Вместе с тем геополитическая ситуация за минувшую неделю не стала менее напряженной, а скорее наоборот, так что в ближайшее время волатильность на российском валютном рынке наверняка сохранится, тем более что налоговый период остался позади и предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вполне может сократиться. Однако мы полагаем, что динамика рубля на этой неделе будет в целом соответствовать динамике валют других развивающихся рынков, если только мы не увидим нового значительно усиления геополитической напряженности», — говорится в отчете аналитиков «ВТБ Капитал».

На пике стоимость барреля нефти марки Brent достигла в понедельник, 3 декабря, отметки $62,59, что на 5,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 23 ноября.

​Рост нефтяных котировок приостановился после того, как власти Катара объявили о выходе страны из ОПЕК и отказе от соблюдения установленных в рамках картеля квот. После того как глава Министерства энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил о намерении страны покинуть картель, цена североморской нефти снизилась на 26 центов — с $62,31 в 9:40 мск до $62,05 в 10:10 мск.

Впрочем, доля Катара в общем объеме нефтедобычи ОПЕК в настоящее время не превышает 2%, так что большого влияния на рынок изменение политики ближневосточной монархии, скорее всего, не окажет.

К 11:05 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $62,34 (+4,84% к закрытию предыдущих торгов), курс доллара на Московской бирже скорректировался до отметки 66,38 руб., курс евро составлял 75,46 руб.