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Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем
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Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем
Экономика, 08:23
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Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем
В первый день торгов после саммита G20 в Буэнос-Айресе цена нефти марки Brent подскочила более чем на 5%. До этого нефть дешевела в течение семи недель, но на предшествовавшей саммиту неделе «быки» и «медведи» сыграли вничью
Мохаммед бен Салман и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Утром в понедельник, 3 декабря, на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent подскочила на 5% по сравнению с закрытием торгов в предыдущую пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса investing.com.

По состоянию на 08:00 мск за один баррель Brent на бирже давали $62,48, что почти на $3 выше, чем было на закрытии торгов перед выходными. Рост в первые часы торгов составил более 5%. На выходных трейдеры не имели возможности отреагировать на поступающие новости.

В субботу, 1 декабря, президент Владимир Путин на конференции в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, рассказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить период сделки ОПЕК+.

Путин пояснил, что эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, отметил Путин. «Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил президент.

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В ноябре стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 21,6%, что стало сильнейшим снижением в течение месяца за последние десять лет. В октябре 2008 года нефть подешевела на 33,46%. Такая же ситуация наблюдается и с котировками нефти техасской марки WTI: в ноябре 2018 года январские фьючерсы этой марки подешевели на 22,49%. Это самое большое падение с октября 2008 года, когда WTI подешевела на 32,62%.

С начала октября цена нефти падала семь недель подряд. В предпоследнюю неделю ноября темпы падения цены ускорились, за пять торговых дней баррель нефти марки Brent подешевел почти на 12%. Однако в конце месяца положение стабилизировалось, и торги в пятницу, 30 ноября, закрылись практически на уровне открытия первой торговой сессии недели.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: нефть Brent , Биржа , переговоры
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