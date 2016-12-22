Песков рассказал о планах Путина посетить Саудовскую Аравию в 2019 году

Российский президент Владимир Путин планирует посетить Саудовскую Аравию в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Песков отметил, что вопрос о точных сроках визита не был решен по итогам встречи Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Пресс-секретарь добавил, что они будут согласованы.
Во время встречи Путин и Салман договорились продлить сделки ОПЕК+. Российский лидер рассказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились также мониторить ситуацию на рынке нефти и оперативно реагировать на нее, однако окончательных решений по объемам добычи пока нет.
В конце октября Песков заявил, что ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не повлияет на подготовку визита Путина в королевство. Обозреватель The Washington Post пропал в начале октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции заявили, что он был убит в консульстве. Генпрокурор Саудовской Аравии признал, что оно было преднамеренным, и его расследует совместная группа двух стран.