Инфографика РБК
0

Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах

РБК составил хронологию нового обострения ядерной риторики России и США
Сюжет
Инфографика РБК
После заявлений об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» Трамп напомнил об атомной подлодке у берегов России и поручил возобновить ядерные испытания. РБК собрал хронологию обострения ядерной риторики в наглядном формате
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Повышению градуса риторики предшествовала попытка нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом только на уровне президентов двух стран состоялись восемь телефонных разговоров и одна личная встреча.

Во время последнего звонка — 16 октября — Трамп и Владимир Путин условились провести еще один саммит. Они даже наметили место встречи — Будапешт — и поручили главам внешнеполитических ведомств заняться ее подготовкой. Трамп говорил, что переговоры пройдут в течение двух недель. Но их подготовка забуксовала. 

В конце октября Россия объявила об испытаниях принципиально новых систем вооружения с ядерной силовой установкой — ракеты «Буревестник» и суперторпеды «Посейдон». А президент США сообщил о планах возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила уже 33 года.

В Кремле, впрочем, отвергают предположения, что диалог между Москвой и Вашингтоном зашел в тупик

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова
ядерное оружие Буревестник Посейдон США Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
