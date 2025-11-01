Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах
Повышению градуса риторики предшествовала попытка нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом только на уровне президентов двух стран состоялись восемь телефонных разговоров и одна личная встреча.
Во время последнего звонка — 16 октября — Трамп и Владимир Путин условились провести еще один саммит. Они даже наметили место встречи — Будапешт — и поручили главам внешнеполитических ведомств заняться ее подготовкой. Трамп говорил, что переговоры пройдут в течение двух недель. Но их подготовка забуксовала.
В конце октября Россия объявила об испытаниях принципиально новых систем вооружения с ядерной силовой установкой — ракеты «Буревестник» и суперторпеды «Посейдон». А президент США сообщил о планах возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила уже 33 года.
В Кремле, впрочем, отвергают предположения, что диалог между Москвой и Вашингтоном зашел в тупик.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка