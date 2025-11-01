Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах

После заявлений об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» Трамп напомнил об атомной подлодке у берегов России и поручил возобновить ядерные испытания. РБК собрал хронологию обострения ядерной риторики в наглядном формате

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Повышению градуса риторики предшествовала попытка нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом только на уровне президентов двух стран состоялись восемь телефонных разговоров и одна личная встреча.

Во время последнего звонка — 16 октября — Трамп и Владимир Путин условились провести еще один саммит. Они даже наметили место встречи — Будапешт — и поручили главам внешнеполитических ведомств заняться ее подготовкой. Трамп говорил, что переговоры пройдут в течение двух недель. Но их подготовка забуксовала.

В конце октября Россия объявила об испытаниях принципиально новых систем вооружения с ядерной силовой установкой — ракеты «Буревестник» и суперторпеды «Посейдон». А президент США сообщил о планах возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила уже 33 года.

В Кремле, впрочем, отвергают предположения, что диалог между Москвой и Вашингтоном зашел в тупик.