Трамп ответил на вопрос о ядерных испытаниях словами «скоро узнаете»

Президент США подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Москва соответственно ситуации ответит, если будет нарушен мораторий, заявили в Кремле

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, но не дал прямого ответа на вопрос, идет ли речь в том числе о подземных ядерных испытаниях, его слова приводит Reuters.

«Вы узнаете очень скоро, но мы собираемся провести некоторые испытания», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Палм-Бич, отвечая на вопрос о подземных ядерных испытаниях. «Другие страны это делают. Если они [собираются] это сделать, мы тоже это сделаем», — добавил американский лидер.

На этой неделе глава Белого дома заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал этот шаг «очень ответственным способом» поддержания ядерного сдерживания.

Ни одна ядерная держава, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний более 25 лет, отмечает агентство.

Трамп заговорил о ядерных испытаниях после заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Президент США, говоря о российских испытаниях, счел, что Москве следует завершить конфликт на Украине, а не испытывать ракеты, а также напомнил о «лучшей в мире атомной подводной лодке» прямо у российских берегов. «Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — подчеркнул Трамп. Путин также объявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Москва соответственно ситуации ответит, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, который введен и ею, и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на слова Трампа.