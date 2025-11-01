 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о ядерных испытаниях словами «скоро узнаете»

Президент США подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Москва соответственно ситуации ответит, если будет нарушен мораторий, заявили в Кремле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, но не дал прямого ответа на вопрос, идет ли речь в том числе о подземных ядерных испытаниях, его слова приводит Reuters.

«Вы узнаете очень скоро, но мы собираемся провести некоторые испытания», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Палм-Бич, отвечая на вопрос о подземных ядерных испытаниях. «Другие страны это делают. Если они [собираются] это сделать, мы тоже это сделаем», — добавил американский лидер.

На этой неделе глава Белого дома заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал этот шаг «очень ответственным способом» поддержания ядерного сдерживания.

Ни одна ядерная держава, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний более 25 лет, отмечает агентство.

Трамп заговорил о ядерных испытаниях после заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Президент США, говоря о российских испытаниях, счел, что Москве следует завершить конфликт на Украине, а не испытывать ракеты, а также напомнил о «лучшей в мире атомной подводной лодке» прямо у российских берегов. «Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — подчеркнул Трамп. Путин также объявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Москва соответственно ситуации ответит, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, который введен и ею, и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на слова Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дональд Трамп ядерные испытания
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ Политика, 07:32
Более 1000% за 3 дня. Как россиянин взвинтил котировки Beyond Meat
РАДИО
 Инвестиции, 07:30
В Кремле назвали «Буревестник» прорывом в области технологий и обороны Политика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Хакеры сообщили о взломе баз данных оборонных предприятий Украины Политика, 07:16
Посол назвал попытку Канады конфисковать борт «Волга — Днепр» незаконной Политика, 07:15
Москвичей предупредили о переменчивой погоде в первую неделю ноября Общество, 07:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Сербии на 1 ноября запланированы массовые протесты против Вучича Политика, 07:02
Росимущество выставило на торги активы Коломойского на ₽4 млрд Бизнес, 07:01
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке Общество, 06:58
В Туле ограничили движение транспорта из-за обломков дрона Политика, 06:30
Трамп ответил на вопрос о ядерных испытаниях словами «скоро узнаете» Политика, 06:17
Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах Политика, 06:01
Экс-советник Чубайса стал ответчиком по еще одному иску Генпрокуратуры Политика, 05:43