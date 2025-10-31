Шойгу ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
Ядерные испытания не прекращались «ни в одной стране ни на час», они проводились в части применения расчетной техники на математических моделях, заявил cекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на всероссийском форуме «Народы России», передает корреспондент РБК.
«Начнем с того, что испытания не прекращались ни в одной стране ни на один час, но они проходили в части применения расчетной техники и проводились не физические испытания, делались математические модели. Такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания и постоянного совершенствования», — отметил Шойгу.
Россия, по его словам — «как и все остальные» — всегда держала полигоны в готовности, чтобы они «были в рабочем состоянии, чтобы можно было прибегнуть к их использованию, если будет такая необходимость», добавил секретарь Совбеза.
«Владимир Владимирович Путин, наш президент, верховный главнокомандующий ответил на это. Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого, то мы, естественно, будем делать то же. Так что здесь я каких-то новшеств не вижу. Это ответ адекватный. Они не будут проводить — мы не будем проводить», — сказал он.
30 октября американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. Он объяснил это решение тем, что испытания проводят другие страны
Материал дополняется
