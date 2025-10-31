 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шойгу ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

Шойгу: ядерные испытания на математических моделях не останавливались нигде
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Ядерные испытания не прекращались «ни в одной стране ни на час», они проводились в части применения расчетной техники на математических моделях, заявил cекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на всероссийском форуме «Народы России», передает корреспондент РБК.

«Начнем с того, что испытания не прекращались ни в одной стране ни на один час, но они проходили в части применения расчетной техники и проводились не физические испытания, делались математические модели. Такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания и постоянного совершенствования», — отметил Шойгу.

Россия, по его словам — «как и все остальные» — всегда держала полигоны в готовности, чтобы они «были в рабочем состоянии, чтобы можно было прибегнуть к их использованию, если будет такая необходимость», добавил секретарь Совбеза.

«Владимир Владимирович Путин, наш президент, верховный главнокомандующий ответил на это. Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого, то мы, естественно, будем делать то же. Так что здесь я каких-то новшеств не вижу. Это ответ адекватный. Они не будут проводить — мы не будем проводить», — сказал он.

30 октября американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. Он объяснил это решение тем, что испытания проводят другие страны

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сергей Шойгу Дональд Трамп ядерные испытания США
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
