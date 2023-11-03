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Политика ,  
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В России ввели особый воинский учет для заключенных

Правительство ввело особый воинский учет для отбывающих наказание в колониях
Отбывающих наказание в тюрьмах поставят на особый воинский учет без личной явки, прохождения медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора. С идеей об особом учете в сентябре выступило Минобороны
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Правительство ввело особый воинский учет для россиян, отбывающих наказание в колониях, следует из постановления правительства, которое вносит изменения в положения о воинском учете в России. Документ, который датирован 27 октября, опубликован на портале правовой информации.

Положение о воинском учете дополняется новым пунктом, из которого следует, что особый воинский учет заключенных будет вестись военкоматами по месту нахождения исправительных учреждений или следственных изоляторов в случае, если в последних человек отбывает наказание.

До запуска информационного ресурса (электронного реестра военнообязанных, создание которого сейчас ведется властями. – РБК) колонии должны будут предоставлять списки граждан, подлежащих особому воинскому учету в электронной форме или на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней после приема заключенного, его перемещения или освобождения, следует из постановления.

В документе также говорится, что постановка на такой учет, снятие с него или внесение изменений в документы граждан, отбывающих наказание, осуществляется «без личной явки» в военкоматы, «без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также профессиональному психологическому отбору».

Среди сведений, которые должны предоставить исправительные колонии, должны быть в том числе:

  • ФИО
  • Дата рождения
  • Информация о статье УК, по которой осужден гражданин
  • Наименование суда, который вынес приговор
  • Данные о прежних судимостях
  • Название и адрес колонии
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Сверяться данные особого воинского учета должны не реже одного раза в год, отмечается в постановлении.

С инициативой об особом воинском учете для заключенных в начале сентября выступило Минобороны.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту россиян с судимостью во время действия военного положения или мобилизации, за исключением тех, кто приговорен за тяжкие и особые тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.) Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Российские заключенные ранее принимали участие в военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер», говорил глава компании Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе минувшим летом). В мае он говорил, что частная военная компания в общей сложности завербовала 50 тыс. заключенных, 20% из них погибли. В июне бизнесмен уточнял, что свыше 30 тыс. заключенных после окончания контракта вернулись домой.

На 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числилось 433 тыс. заключенных, следует из данных ФСИН.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
воинский учет военкомат колонии
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