Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет в колониях

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Минобороны предложило внести в положение о воинском учете изменения, в соответствии с которыми отбывающие наказания в местах лишения свободы должны будут вставать на воинский учет. Документ размещен на портале правовой информации.

В проекте изменений, в частности, предлагается исключить из «Положения о воинском учете» пункт 15, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. Также предлагается дополнить раздел о порядке воинского учета следующим содержанием:

Воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, именуется особым воинским учетом;

Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы;

Особый воинский учет осуществляется: по спискам призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в электронном виде и на бумажном носителе, — учреждениями уголовно-исполнительной системы; по учетным карточкам — военными комиссариатами;

Постановка на особый воинский учет и снятие с особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, производится без явки граждан в военные комиссариаты.

Материал дополняется.