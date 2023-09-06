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Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет в колониях

Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет в колониях
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минобороны предложило внести в положение о воинском учете изменения, в соответствии с которыми отбывающие наказания в местах лишения свободы должны будут вставать на воинский учет. Документ размещен на портале правовой информации.

В проекте изменений, в частности, предлагается исключить из «Положения о воинском учете» пункт 15, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. Также предлагается дополнить раздел о порядке воинского учета следующим содержанием:

  • Воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, именуется особым воинским учетом;

  • Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы;

  • Особый воинский учет осуществляется: по спискам призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в электронном виде и на бумажном носителе, — учреждениями уголовно-исполнительной системы; по учетным карточкам — военными комиссариатами;

  • Постановка на особый воинский учет и снятие с особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, производится без явки граждан в военные комиссариаты.

Материал дополняется.

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Минобороны воинский учет колонии осужденные