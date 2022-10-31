Доходы от замороженных активов россиян обеспечили треть прибыли Euroclear

Замороженные активы российских инвесторов оказали «беспрецедентное» влияние на финансовые результаты, отметили в Euroclear. За 9 месяцев холдинг заработал на них €340 млн, и в будущем эта сумма продолжит расти, считает компания

За девять месяцев 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн, следует из отчета компании. Это почти в два раза больше, чем Euroclear заработал за три квартала 2021 года.

Более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов, указала компания.

Как отказ от работы с Россией повлиял на бизнес Euroclear

Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, туда также поступают доходы, выплаченные по этим бумагам (купоны, дивиденды, погашения). Из-за санкций Евросоюза в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в цепочку перечисления выплат, эти доходы нельзя передать российским инвесторам, поэтому они хранятся на счетах Euroclear, которая, согласно своей бизнес-стратегии, продолжает их инвестировать. К концу сентября на балансе Euroclear скопилось €119,9 млрд заблокированных выплат в пользу российских инвесторов. В результате их инвестирования Euroclear удалось получить доход в размере €340 млн, это больше половины поступлений клиринга, полученных по статье «Процентные, банковские и прочие доходы» (€522 млн).

После введения санкций в отношении России изменилась и структура денежного баланса холдинга. Сейчас 65% от всех учитываемых на нем средств приходится на евро, 12% — на фунты стерлингов, 10% — на доллары США. В «обычных обстоятельствах» (без учета зависших в контуре холдинга выплат) основную часть баланса составляют доллары США — 47%, на евро и фунты приходится 26 и 12% соответственно, указывает Euroclear.

«Санкции, введенные США, ЕС и другими юрисдикциями, а также контрмеры России привели к потере дохода от бизнеса, связанного с Россией, который был более чем компенсирован увеличением процентного дохода», — отмечается в сообщении клиринга. Совет директоров Euroclear полагает, что в дальнейшем доход от заблокированных активов продолжит существенно расти, «поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок».

В Euroclear также констатировали, что влияние доходов от активов россиян на совокупный финансовый результат Euroclear «беспрецедентно», в связи с чем было принято решение об отделении этих средств от собственных результатов холдинга при анализе отчетности.

Проблемы с получением средств через цепочки Euroclear-НРД и Clearsream-НРД стали возникать у российских инвесторов еще в начале марта, до ввода санкций в отношении российского депозитария. Европейские клиринги приостановили все операции с россиянами, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от их регуляторов. В начале июня НРД попал под санкции ЕС, что привело к окончательному разрыву связей с европейскими клирингами.

В ЕС допускают, что российские инвесторы, не находящиеся под санкциями, все же могут получить свои выплаты при соблюдении ряда условий. Во-первых, НРД не должен получать доход с таких операций (во исполнение этого требования депозитарий уже отменил комиссии). Во-вторых, операции по перечислению выплат должны быть согласованы с европейскими регуляторами.

Сейчас НРД, ряд российских брокеров и инвесторов пытаются получить такие разрешения. Первым за таким документом к швейцарскому регулятору обратился брокер «Открытие Инвестиции» (активы его клиентов учитываются в швейцарском Credit Suisse). В начале октября обращения в министерства финансов Люксембурга и Бельгии направил сам НРД. Пока депозитарий и брокер не получили ответа на запросы. Нескольким клиентам российских брокеров удалось разморозить часть купонных выплат по облигациям, сообщала операционный директор «Цифра брокер» (ранее — «Фридом Финанс») Галина Карякина. Однако речь в этом случае идет именно о деньгах, а не о ценных бумагах.