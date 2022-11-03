Глава МИД Финляндии допустил «кризисную ситуацию» при расширении НАТО

Стокгольм и Хельсинки должны присоединиться к НАТО одновременно во избежание «кризисной ситуации», заявил министр. Переговоры выглядят «многообещающе», несмотря на позицию Анкары, которая пока не ратифицировала их членство в блоке

Пекка Хаависто (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

НАТО будет сложно планировать свою оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция присоединятся к блоку в разное время, заявил MTV Uutisaamu глава финского МИДа Пекка Хаависто.

По словам министра, переговоры на официальном уровне выглядят «многообещающе», несмотря на позицию Турции, которая пока не ратифицировала членство двух стран в альянсе. Как заявил Хаависто, Анкара «разделила» Финляндию и Швецию в этом вопросе и сочла, что шведская заявка на вступление в блок «проблематичнее» из-за курдского вопроса.

В соответствии с соглашением, которое заключили три страны, Стокгольм и Хельсинки должны выдать Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую та считает террористической, и дать Анкаре гарантии, тогда турецкая сторона не будет препятствовать их планам. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что «на самом деле проблем с Финляндией нет». При этом действия Швеции в Анкаре считают недостаточными.

Хаависто заявил, что власти Швеции «кажется, делают все возможное», чтобы Стокгольм и Хельсинки стали полноправными членами альянса одновременно. Если же этого не произойдет, сложится «кризисная ситуация», и странам «придется задуматься, что делать дальше». В начале октября министр обороны Финляндии Антти Кайкконен говорил о намерении вступить в НАТО вместе со Швецией, это «имеет особое значение для национальной обороны».

По оценке главы МИДа, Турция может дать согласие на членство двух стран НАТО до конца 2022 года. Венгрия, которая пока также не ратифицировала вступление Швеции и Стокгольма в альянс, ранее заявляла, что сделает это в декабре.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». По словам президента Владимира Путина, их вступление в альянс не создает непосредственной угрозы, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны Москвы.