Турция сочла недостаточными действия Швеции по курдам

Турция о заявке Швеции в НАТО: заявления о курдах недостаточны, нужна реализация обещаний

Омер Челик (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Анкара считает недостаточными заявления Стокгольма по поводу курдов и ждет от него реальных шагов в этом вопросе, заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, пишет Bloomberg.

Турция выступает против вступления Швеции в альянс. Анкара настаивает, что Стокгольм покрывает представителей «Рабочей партии Курдистана», которых турецкая сторона считает террористами.

Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон указывал, что страна «искренне заинтересована в соблюдении соглашения», заключенного с Турцией и оговаривающего условия присоединения североевропейского государства к альянсу.

«Эти заявления Швеции хороши, но их недостаточно, пока они не будут реализованы. Мы ждем, когда это воплотится в жизнь», — сказал Челик.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае этого года. Турция ранее выступала против членства обеих стран, но затем разногласия с финской стороной были урегулированы. Финский премьер-министр Санна Марин призвала Турцию скорее одобрить шведскую заявку, пишет Reuters. Обе страны отмечали, что намерены одновременно стать членами блока.

В Турцию в скором времени приедут на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом генсек альянса Йенс Столтенберг и шведский премьер. Говоря о встрече с последним, Эрдоган отмечал, что хочет убедиться в «искренности» заявлений Кристерссона.

Президент Владимир Путин говорил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не создает «непосредственной угрозы» России, но предупредил, что «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона» вызовет ответную реакцию Москвы.