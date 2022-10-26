Генсек НАТО сообщил о планах провести переговоры с Эрдоганом в Турции
В ближайшее время в Турции состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Столтенберг сообщил это на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Ее трансляция шла в «Твиттере» альянса.
«Я сам поеду в ближайшее время в Турцию, в Анкару или Стамбул, для встречи с президентом Эрдоганом», — сказал чиновник.
Турция является членом НАТО и единственной из 30 стран блока, которая пока не выразила согласие на присоединение к нему новых членов — Швеции и Финляндии. В мае обе страны, долгие годы бывшие нейтральными, подали заявки о вступлении в альянс.
Турция выступила против, обвинив их в пособничестве терроризму, так как Стокгольм и Хельсинки укрывали членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами.
Финляндия заявила, что получила согласие Турции, но финские власти указывали, что хотят вступить в блок вместе со Швецией. Как сообщил Столтенберг, представители трех стран ведут активные консультации насчет вступления, а вскоре Эрдоган встретится с новым шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.
Reuters писал, что, по словам Эрдогана, Кристерссон встал на путь борьбы с терроризмом, однако на встрече турецкий лидер намерен убедиться в «искренности» этих заявлений.
Президент Владимир Путин, комментируя намерения Швеции и Финляндии, говорил, что их присоединение к НАТО не создает «непосредственной угрозы» России, и предупредил, что «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона» вызовет ответную реакцию Москвы.