Генсек НАТО сообщил о планах провести переговоры с Эрдоганом в Турции

Темой переговоров будет вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Турция выступает против членства Швеции, поскольку она укрывала активистов РПК, признанной в республике террористической. Финляндия собирается вступать только вместе

Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press)

В ближайшее время в Турции состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Столтенберг сообщил это на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Ее трансляция шла в «Твиттере» альянса.

«Я сам поеду в ближайшее время в Турцию, в Анкару или Стамбул, для встречи с президентом Эрдоганом», — сказал чиновник.

Турция является членом НАТО и единственной из 30 стран блока, которая пока не выразила согласие на присоединение к нему новых членов — Швеции и Финляндии. В мае обе страны, долгие годы бывшие нейтральными, подали заявки о вступлении в альянс.

Турция выступила против, обвинив их в пособничестве терроризму, так как Стокгольм и Хельсинки укрывали членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами.

Финляндия заявила, что получила согласие Турции, но финские власти указывали, что хотят вступить в блок вместе со Швецией. Как сообщил Столтенберг, представители трех стран ведут активные консультации насчет вступления, а вскоре Эрдоган встретится с новым шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries Инструкции Pro Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше Статьи Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи Pro 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ Статьи Pro Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС Статьи Pro Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани Статьи Pro Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы Статьи Pro Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе Инструкции

Reuters писал, что, по словам Эрдогана, Кристерссон встал на путь борьбы с терроризмом, однако на встрече турецкий лидер намерен убедиться в «искренности» этих заявлений.

Президент Владимир Путин, комментируя намерения Швеции и Финляндии, говорил, что их присоединение к НАТО не создает «непосредственной угрозы» России, и предупредил, что «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона» вызовет ответную реакцию Москвы.