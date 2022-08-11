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Турция обвинила Швецию и Финляндию в невыполнении обещаний по НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция и Финляндия не выполнили обещаний для вступления в НАТО
Турция не видела, чтобы Швеция и Финляндия предпринимали шаги для выдачи курдов, сказал глава МИДа. Шведский SVT пишет, что Стокгольм готов экстрадировать одного из них. Турция обещает взамен одобрить вступление этих стран в НАТО
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Швеция и Финляндия пока не выполнили предъявленные Анкарой требования по вступлению в НАТО, сообщил на пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

Министр напомнил о соглашении, которое Анкара заключила с Хельсинки и Стокгольмом. В соответствии с ним они должны выдать Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую та считает террористической, закрыть все организации, связанные с ее структурами, и дать Анкаре гарантии. Турция со своей стороны обязалась не препятствовать вступлению этих стран в НАТО. Однако турецкая сторона пока не видела, чтобы Швеция и Финляндия предпринимали какие-либо шаги в этом направлении, сказал он.

Для вступления государства в НАТО необходимо, чтобы это одобрили все другие действующие члены организации. Однако Турция заявила, что будет препятствовать этому, пока Хельсинки и Стокгольм не выполнят ее требования.

В конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с финским коллегой Саули Ниинистё и шведским премьером Магдаленой Андерссон и договорился с ними по этому поводу. Однако затем президент уточнил, что Турция ратифицирует заявки стран лишь после выполнения обещаний.

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Однако шведский телеканал SVT сообщил, что правительство Швеции собралось экстрадировать человека, чье имя содержится в списке людей, которых требует выдать Турция. По его информации, речь идет о 35-летнем мужчине, которому турецкий суд выносил приговоры в 2013 и 2016 годах по статьям о неправомерном использовании банковских и кредитных карт. Он должен отбыть 14 летний срок в турецкой тюрьме.

Шведские власти арестовали этого человека в конце 2021 года и должны были депортировать. Мужчина считает, что его преследуют из-за смены религии с ислама на христианство и отказа служить в армии и отрицает свою вину. Однако в конце июля Верховный суд Швеции решил, что препятствий для экстрадиции нет, так как преследование в Турции ему не грозит.

Телеканал отмечает, что экстрадиция должна стать первой обещанной Турции в рамках переговоров о вступлении Швеции в НАТО.

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Они объяснили решение российской спецоперацией на Украине, но подчеркнули, что оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».

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Теги
Татьяна Зыкина
Швеция Турция НАТО экстрадиция Финляндия
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