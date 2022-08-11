Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция и Финляндия не выполнили обещаний для вступления в НАТО

Турция обвинила Швецию и Финляндию в невыполнении обещаний по НАТО

Турция не видела, чтобы Швеция и Финляндия предпринимали шаги для выдачи курдов, сказал глава МИДа. Шведский SVT пишет, что Стокгольм готов экстрадировать одного из них. Турция обещает взамен одобрить вступление этих стран в НАТО

Мевлют Чавушоглу (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Швеция и Финляндия пока не выполнили предъявленные Анкарой требования по вступлению в НАТО, сообщил на пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

Министр напомнил о соглашении, которое Анкара заключила с Хельсинки и Стокгольмом. В соответствии с ним они должны выдать Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую та считает террористической, закрыть все организации, связанные с ее структурами, и дать Анкаре гарантии. Турция со своей стороны обязалась не препятствовать вступлению этих стран в НАТО. Однако турецкая сторона пока не видела, чтобы Швеция и Финляндия предпринимали какие-либо шаги в этом направлении, сказал он.

Для вступления государства в НАТО необходимо, чтобы это одобрили все другие действующие члены организации. Однако Турция заявила, что будет препятствовать этому, пока Хельсинки и Стокгольм не выполнят ее требования. В конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с финским коллегой Саули Ниинистё и шведским премьером Магдаленой Андерссон и договорился с ними по этому поводу. Однако затем президент уточнил, что Турция ратифицирует заявки стран лишь после выполнения обещаний.

Однако шведский телеканал SVT сообщил, что правительство Швеции собралось экстрадировать человека, чье имя содержится в списке людей, которых требует выдать Турция. По его информации, речь идет о 35-летнем мужчине, которому турецкий суд выносил приговоры в 2013 и 2016 годах по статьям о неправомерном использовании банковских и кредитных карт. Он должен отбыть 14 летний срок в турецкой тюрьме.

Шведские власти арестовали этого человека в конце 2021 года и должны были депортировать. Мужчина считает, что его преследуют из-за смены религии с ислама на христианство и отказа служить в армии и отрицает свою вину. Однако в конце июля Верховный суд Швеции решил, что препятствий для экстрадиции нет, так как преследование в Турции ему не грозит.

Телеканал отмечает, что экстрадиция должна стать первой обещанной Турции в рамках переговоров о вступлении Швеции в НАТО.

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Они объяснили решение российской спецоперацией на Украине, но подчеркнули, что оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».