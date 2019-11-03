Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме

Президент США выразил уверенность, что Зеленский вскоре приедет в Вашингтон. Он заявил, что считает украинского лидера хорошим человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет», — заявил он журналистам. Трамп заявил, что считает Зеленского хорошим человеком.

Предыдущая встреча двух президентов прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. В тот же день Белый дом обнародовал стенограмму их телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. Поводом для этого стала появившаяся в американских СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог надавить на него с целью инициировать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.



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