Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Отвечая на вопрос об импичменте, Трамп напомнил о заявлениях Зеленского, который говорил, что в ходе их телефонной беседы на него никто не давил. Трамп оговорился и назвал собеседника «новым российским президентом»

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом», на это обратили внимание пользователи Twitter, оговорка попала и в стенограмму общения Трампа с журналистами, опубликованную на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос о расследовании конгресса в рамках процедуры импичмента, он назвал отличным свой телефонный разговор с Зеленским и раскритиковал действия демократов, включая председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа.

«Когда я опубликовал разговор, я подорвал действия Шиффа. И, как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще», — сказал Трамп.