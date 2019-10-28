Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом», на это обратили внимание пользователи Twitter, оговорка попала и в стенограмму общения Трампа с журналистами, опубликованную на сайте Белого дома.
Отвечая на вопрос о расследовании конгресса в рамках процедуры импичмента, он назвал отличным свой телефонный разговор с Зеленским и раскритиковал действия демократов, включая председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа.
«Когда я опубликовал разговор, я подорвал действия Шиффа. И, как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще», — сказал Трамп.