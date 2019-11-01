Белый дом заявил о готовности к импичменту Трампу

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, администрация Трампа ожидает, что палата представителей, где большинство у демократов, проголосует за импичмент. При этом она выразила надежду, что демократы «придут в чувство»

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вашингтон готов к голосованию палаты представителей Конгресса за импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

«Это то, чего мы ожидаем. Но мы надеемся, что демократы придут в чувство. Они знают, что президент не сделал ничего плохого», — заявила она.

Гришем добавила, что Белый дом готовился к такому развитию событий с «самого начала» процедуры импичмента, когда представители Демократической партии проводили закрытые встречи со свидетелями. По словам Гришем, Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей и инициатор импичмента, «ясно дала понять», что демократы проголосуют за него.

Накануне, 31 октября, палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрила формальную резолюцию о начале процедуры импичмента Трампу, расследование поручено вести комитету палаты по разведке. «Мы принимаем это решение, чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять [расследованию] документы, запрещать давать показания [...] и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — поясняла Пелоси.