Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США» Политика, 00:58 Госдолг США достиг рекордных $23 трлн Экономика, 00:46 СМИ сообщили о задержании в Турции заподозренных в связях с ИГ россиянок Общество, 00:39 Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» Политика, 00:36 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 00:30 Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко Политика, 00:06 Пассажиры аварийно севшего SSJ-100 в Тюмени прилетели в Петербург Общество, 01 ноя, 23:59 Белый дом заявил о готовности к импичменту Трампу Политика, 01 ноя, 23:56 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 01 ноя, 23:50 Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени Общество, 01 ноя, 23:19 Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ Общество, 01 ноя, 22:59 Армия Израиля сообщила о перехвате семи ракет из сектора Газа Политика, 01 ноя, 22:35 В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!» Политика, 01 ноя, 22:19 Из горящего жилого дома в центре Москвы спасли сову Общество, 01 ноя, 22:05
Политика ,  
0 
Белый дом заявил о готовности к импичменту Трампу
По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, администрация Трампа ожидает, что палата представителей, где большинство у демократов, проголосует за импичмент. При этом она выразила надежду, что демократы «придут в чувство»
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вашингтон готов к голосованию палаты представителей Конгресса за импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

«Это то, чего мы ожидаем. Но мы надеемся, что демократы придут в чувство. Они знают, что президент не сделал ничего плохого», — заявила она.

Гришем добавила, что Белый дом готовился к такому развитию событий с «самого начала» процедуры импичмента, когда представители Демократической партии проводили закрытые встречи со свидетелями. По словам Гришем, Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей и инициатор импичмента, «ясно дала понять», что демократы проголосуют за него.

Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа

Накануне, 31 октября, палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрила формальную резолюцию о начале процедуры импичмента Трампу, расследование поручено вести комитету палаты по разведке. «Мы принимаем это решение, чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять [расследованию] документы, запрещать давать показания [...] и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — поясняла Пелоси.

В том случае, если комитет палаты представителей по разведке сочтет достаточными улики против президента, обвинения будут вынесены на рассмотрение всей палаты представителей. В случае поддержки импичмента большинством голосов обсуждение переходит в верхнюю палату — Сенат, где большинство принадлежит республиканцам.

Политика
В конгрессе обвинили Трампа в попытке скрыть данные о звонке Зеленскому

По версии инициаторов импичмента, Трамп нарушил Конституцию, так как оказывал «давление» на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил расследований в отношении Хантера Байдена — сына политического оппонента Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Байден-младший работал в украинской компании Burisma Holdings.

Автор: Артём Губенко
Теги: Белый дом, Трамп, импичмент
Материалы по теме
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Политика
Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов
Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter