FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Украине

FT: в окружении Трампа не уверены, что поставки Tomahawk изменят положение ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В окружении Трампа есть те, кто считает, что отправка Tomahawk Украине не отразится на военном балансе, пишет FT. Издание отмечает, что Вашингтон предоставит Киеву новые разведывательные данные для использования ракет и дронов
Запуск ракеты Tomahawk
Запуск ракеты Tomahawk (Фото: US Navy / Getty Images)

Некоторые люди в окружении президента США Дональда Трампа считают, что предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk не изменит военный баланс существенно. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или единичные удары вглубь России изменят мнение Путина», — заявил американский чиновник в разговоре с FT.

Издание также сообщает, что США предоставят Украине новые разведывательные данные, которые помогут наносить удары с использованием дальнобойных ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре России.

По словам источников FT, Вашингтон уже оказывает разведывательную поддержку Украине, но новые меры могут помочь Киеву лучше прокладывать маршруты ударов, что повысит эффективность имеющихся у него дальнобойных беспилотников и ракет.

Источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме, отметил «радикальное изменение позиции» в ближайшем окружении Трампа. При этом он добавил, что американский президент все еще выступает против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украине, предпочитая, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона, а затем поставляли его Киеву.

FT сообщила, что Лондон уже помогает Украине бить по России
Политика
Фото: Diego Fedele / Getty Images

28 сентября вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что США обсуждают возможность поставок на Украину Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США. «Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но, в конце концов, системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявлял, что передача Украине Tomahawk не повлияла бы на ход боевых действий. «Передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он.

