С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT сообщила, что Лондон уже помогает Украине бить по России

FT: Великобритания уже помогает Украине наносить удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина уже получает от Лондона помощь в нанесении ударов по России, говорят источники FT. О том, что необходимые для этого данные готовы предоставить и США, также писала WSJ
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Великобритания уже помогает Украине наносить удары по территории России, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Кроме того, Вашингтон подталкивает союзников по НАТО к расширению помощи Украине в области разведки, пишет газета. Об этом же ранее сообщила The Wall Street Journal.

Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине
Политика
Фото:Reuters

По данным последней, США сами намерены предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России, целью потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры. Москва заявляла о готовности отвечать на удары по этим объектам.

О том, что Великобритания сняла ограничения на удары дальнобойным оружием по России для Украины, еще в ноябре 2024 года писала Le Figaro со ссылкой на источники. Позднее британский премьер Кир Стармер сообщил, что готовность дать Украине ракеты большой дальности выразили участники «коалиции желающих», которую возглавляет Великобритания. Сам Лондон уже поставлял Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и постоянно передают разведывательную информацию Украине в режиме онлайн, говорили в Кремле. Президент Владимир Путин подчеркивал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Украина Дальнобойное оружие обмен разведданными
