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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Если западные страны начнут сбивать российские ракеты над Украиной, то уровень их вовлеченности в конфликт будет иным, заявили в американском Минобороны. Там считают, что Киев способен защититься от атак самостоятельно
Сабрина Сингх
Сабрина Сингх (Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Если Запад начнет помогать Украине сбивать воздушные цели, запущенные российской стороной, с территории Румынии или Польши, это будет означать иной уровень вовлеченности в конфликт, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция шла на C-SPAN.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западные страны помочь с перехватом российских ракет и дронов, ссылаясь на уничтожение ими беспилотников и баллистических ракет Ирана, которые были направлены против Израиля. США признавали, что в апреле они помогали ЦАХАЛ отражать атаку Тегерана. По данным The Washington Post, во время удара Ирана 1 октября американские корабли тоже участвовали в перехвате летевших в сторону Израиля ракет.

НАТО отвергал идею сбивать российские ракеты над Украиной. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок не намерен становиться частью конфликта Киева и Москвы.

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В Польше по-разному высказывались по поводу помощи Украине в перехвате ракет. Глава МИДа страны Радослав Сикорский говорил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, для обеспечения собственной безопасности, и членство в НАТО «не отменяет» этого. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш напротив ссылался на позицию альянса — по его словам, ни одна страна не примет подобное решение «в индивидуальном порядке», в НАТО сторонников такой идеи нет.

МИД России обещал, что если польские власти поддадутся «авантюрному порыву» и решатся перехватить российские дальнобойные средства поражения, то реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».

Украина обращалась и к Румынии с просьбой «проанализировать возможность сбивания российских беспилотников и ракет вблизи воздушного пространства» страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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