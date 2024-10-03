Пентагон объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной
Если Запад начнет помогать Украине сбивать воздушные цели, запущенные российской стороной, с территории Румынии или Польши, это будет означать иной уровень вовлеченности в конфликт, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция шла на C-SPAN.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западные страны помочь с перехватом российских ракет и дронов, ссылаясь на уничтожение ими беспилотников и баллистических ракет Ирана, которые были направлены против Израиля. США признавали, что в апреле они помогали ЦАХАЛ отражать атаку Тегерана. По данным The Washington Post, во время удара Ирана 1 октября американские корабли тоже участвовали в перехвате летевших в сторону Израиля ракет.
НАТО отвергал идею сбивать российские ракеты над Украиной. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок не намерен становиться частью конфликта Киева и Москвы.
В Польше по-разному высказывались по поводу помощи Украине в перехвате ракет. Глава МИДа страны Радослав Сикорский говорил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, для обеспечения собственной безопасности, и членство в НАТО «не отменяет» этого. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш напротив ссылался на позицию альянса — по его словам, ни одна страна не примет подобное решение «в индивидуальном порядке», в НАТО сторонников такой идеи нет.
МИД России обещал, что если польские власти поддадутся «авантюрному порыву» и решатся перехватить российские дальнобойные средства поражения, то реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».
Украина обращалась и к Румынии с просьбой «проанализировать возможность сбивания российских беспилотников и ракет вблизи воздушного пространства» страны.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов