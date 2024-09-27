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Военная операция на Украине ,  
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Президент Польши признал желание мира возобновить связи с Россией

Дуда: многие хотели бы восстановить связи с Россией для бизнеса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
По словам Дуды, польское руководство не «обманывает себя», отмечая, что многие в мире действительно ждут возвращения возможности торговать с Россией. Несмотря на это, позиция Варшавы по конфликту на Украине не изменилась
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Многие бизнесмены в мире хотят возобновить экономические связи с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.

По его словам, мир ждет, когда «все уладится», чтобы вернуться к бизнесу с Россией. «Мы не обманываем себя, этого многие люди ждут, если мы будем в потенциальной безопасности», — отметил Дуда. Он подчеркнул, что, как лидер Польши, он требует полного восстановления международного права и возвращения Украине контроля над «ее международно признанными территориями».

Дуда отметил, что позиция Польши по конфликту на Украине не изменилась — он уверен, что Россия «должна проиграть эту войну», иначе российская армия «нападет на другие страны».

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21 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа продолжает тайно торговать с Россией. Он отметил, что санкции не работают, ведь «значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией». По словам дипломата, Венгрия открыто продолжает вести с Москвой экономические отношения.

По данным Евростата, товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года и вновь превысил €6 млрд. За месяц объем двухсторонней торговли увеличился на 23% — до €6,03 млрд. Это стало максимальным значением с января.

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