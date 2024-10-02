WP узнала о сбивавших ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль кораблях США

WP: корабли США сбили несколько ракет во время атаки Ирана на Израиль

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американские военные корабли во время удара Ирана по Израилю сбили несколько ракет в Средиземном море, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Эсминцы перехватывали ракеты в восточной части Средиземноморья, отметили собеседники издания.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские эсминцы USS Bulkeley и USS Cole участвовали в перехвате выпущенных Ираном по Израилю ракет. По словам Райдера, у Вашингтона в регионе конфликта есть «много возможностей», чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз.

Иранское агентство IRNA сообщало, что кораблям ВМС США не удалось перехватить ракеты. Такой вывод сделал Корпус стражей исламской революции на основе видео- и фотосвидетельств ударов.

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Спустя примерно час атака завершилась. Точной информации о результатах атаки нет. В ходе нападения погиб один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты.

В Иране заявили о значительном ущербе, который нанесли ВВС Израиля. В частности, во время атаки якобы были уничтожены 20 истребителей F-35. В ЦАХАЛ заявили, что эти данные не соответствуют действительности. Израильский МИД пообещал, что страна даст решительный ответ на нападение Ирана и будет защищать своих граждан в соответствии с международным правом.