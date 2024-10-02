WP узнала о сбивавших ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль кораблях США
Американские военные корабли во время удара Ирана по Израилю сбили несколько ракет в Средиземном море, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.
Эсминцы перехватывали ракеты в восточной части Средиземноморья, отметили собеседники издания.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские эсминцы USS Bulkeley и USS Cole участвовали в перехвате выпущенных Ираном по Израилю ракет. По словам Райдера, у Вашингтона в регионе конфликта есть «много возможностей», чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз.
Иранское агентство IRNA сообщало, что кораблям ВМС США не удалось перехватить ракеты. Такой вывод сделал Корпус стражей исламской революции на основе видео- и фотосвидетельств ударов.
1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Спустя примерно час атака завершилась. Точной информации о результатах атаки нет. В ходе нападения погиб один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты.
В Иране заявили о значительном ущербе, который нанесли ВВС Израиля. В частности, во время атаки якобы были уничтожены 20 истребителей F-35. В ЦАХАЛ заявили, что эти данные не соответствуют действительности. Израильский МИД пообещал, что страна даст решительный ответ на нападение Ирана и будет защищать своих граждан в соответствии с международным правом.
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