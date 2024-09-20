 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина попросила Румынию помочь сбивать российские дроны и ракеты

Глава МИД Украины Сибига попросил Румынию помочь сбивать российские беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее о возможности сбивать российские ракеты рассуждали в Польше, но НАТО выступил против. С похожими просьбами к Западу выступал Зеленский, ссылаясь на помощь Израилю. В США поясняли, что эти два конфликта различны
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Leon Neal / Pool / Reuters)

Украина попросила Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к румынскому воздушному пространству, сообщает местное издание Agerpres

«Я хотел бы попросить наших румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников и ракет вблизи воздушного пространства Румынии», — сказал глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в эту страну.

Он отметил, что российские ракеты и дроны представляют опасность для энергетической инфраструктуры Украины, что особенно вызывает беспокойство в связи с приближением зимы. Поэтому, подчеркнул Сибига, важно укрепить оборону страны.

Также он поблагодарил Бухарест за решение передать Киеву систему ПВО Patriot.

В начале сентября вблизи расположенного у румынско-украинской границы села нашли фрагменты беспилотника «российского происхождения», заявило Минобороны Румынии. Перед этим сообщалось, что некий беспилотник вошел в воздушное пространство страны, затем покинул его, в связи с инцидентом в воздух поднимали два истребителя F-16.

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Политика
Дмитрий Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение ими беспилотников и баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль. В начале сентября глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство.

Подобные идеи разделяют далеко не все политики на Западе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснял, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке различны, Вашингтон не намерен участвовать в первом «в боевой роли». В НАТО также отмечали, что выступают «за предотвращение дальнейшей эскалации» боевых действий на Украине.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Румыния Украина беспилотники F-16
Материалы по теме
Глава МИД Польши назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракет
Политика
В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной
Политика
Умеров пообещал больше F-16 в небе после подготовки пилотов в Румынии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Совет ЕС утвердил предложенный фон дер Ляйен список еврокомиссаровПолитика, 02:10
МЧС показало видео с горящего склада матрасов в ПодмосковьеОбщество, 02:07
Алаудинов назвал число танков у ВСУ в атаке на Курскую областьПолитика, 01:56
В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкцийПолитика, 01:41
В Киевской области, Днепре и Запорожье раздались взрывыПолитика, 01:22
Украина попросила Румынию помочь сбивать российские дроны и ракетыПолитика, 01:06
Спортивный директор «Спартака» впервые подвел итоги трансферной кампанииСпорт, 01:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. мОбщество, 00:50
Израиль нанес удары по 100 пусковым установкам «Хезболлы»Политика, 00:27
«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в Лиге чемпионовСпорт, 00:06
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTubeТехнологии и медиа, 00:00
Власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцамиЭкономика, 00:00
Матвиенко рассказала анекдот про пейджерыПолитика, 19 сен, 23:59
Губернатор опроверг «взрывы» в Кирове и объяснил отключение электричестваОбщество, 19 сен, 23:47