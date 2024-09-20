Украина попросила Румынию помочь сбивать российские дроны и ракеты

Ранее о возможности сбивать российские ракеты рассуждали в Польше, но НАТО выступил против. С похожими просьбами к Западу выступал Зеленский, ссылаясь на помощь Израилю. В США поясняли, что эти два конфликта различны

Андрей Сибига (Фото: Leon Neal / Pool / Reuters)

Украина попросила Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к румынскому воздушному пространству, сообщает местное издание Agerpres.

«Я хотел бы попросить наших румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников и ракет вблизи воздушного пространства Румынии», — сказал глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в эту страну.

Он отметил, что российские ракеты и дроны представляют опасность для энергетической инфраструктуры Украины, что особенно вызывает беспокойство в связи с приближением зимы. Поэтому, подчеркнул Сибига, важно укрепить оборону страны.

Также он поблагодарил Бухарест за решение передать Киеву систему ПВО Patriot.

В начале сентября вблизи расположенного у румынско-украинской границы села нашли фрагменты беспилотника «российского происхождения», заявило Минобороны Румынии. Перед этим сообщалось, что некий беспилотник вошел в воздушное пространство страны, затем покинул его, в связи с инцидентом в воздух поднимали два истребителя F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение ими беспилотников и баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль. В начале сентября глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство.

Подобные идеи разделяют далеко не все политики на Западе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснял, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке различны, Вашингтон не намерен участвовать в первом «в боевой роли». В НАТО также отмечали, что выступают «за предотвращение дальнейшей эскалации» боевых действий на Украине.