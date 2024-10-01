FT сообщила о компромиссной позиции главы МИД Украины по урегулированию

Новый глава МИД Украины, в отличии от своего предшественника, в разговоре с западными партнерами не стал исключать завершения конфликта по линии фронта, выяснила FT. Россия назвала свои условия для урегулирования летом

Андрей Сибига (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Недавно назначенный главой украинского МИДа Андрей Сибига обсуждал с западными партнерами во время поездки в США возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, у Сибиги «более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы.



«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу», — сказал FT один из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который в итоге не был ратифицирован.

С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Владимира Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Москва настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международном признании этих регионов и Крыма частью России, а также на отказе Киева от вступления в НАТО и снятии санкций. После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».