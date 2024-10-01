 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT сообщила о компромиссной позиции главы МИД Украины по урегулированию

FT: новый глава МИД Украины не стал исключать завершения боев по линии фронта
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый глава МИД Украины, в отличии от своего предшественника, в разговоре с западными партнерами не стал исключать завершения конфликта по линии фронта, выяснила FT. Россия назвала свои условия для урегулирования летом
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Недавно назначенный главой украинского МИДа Андрей Сибига обсуждал с западными партнерами во время поездки в США возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, у Сибиги «более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы.

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу», — сказал FT один из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.

Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от Вучича
Политика
Александр Вучич

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который в итоге не был ратифицирован.

С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Владимира Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Москва настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международном признании этих регионов и Крыма частью России, а также на отказе Киева от вступления в НАТО и снятии санкций. После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Андрей Сибига МИД Украины мирные переговоры территории Военная операция на Украине
Материалы по теме
FT узнала мнение военных ВСУ с передовой о переговорах с Россией
Политика
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговоры
Политика
Лавров заявил, что Запад мешает справедливым переговорам Москвы и Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
ФСБ показала кадры задержания готовивших нападение подростковПолитика, 15:15
Как пробудить у ребенка интерес к изучению иностранного языкаPro, 15:15
Половина заемщиков 2024 года погасит ипотеку лишь в 65 лет или старшеНедвижимость, 15:09
Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналоговИнвестиции, 15:05
Тело упавшей в переход в Грузии российской туристки вернут на родинуОбщество, 15:03
Олимпийский чемпион Нагорных стал вице-президентом федерации гимнастикиСпорт, 15:03
Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБОбщество, 15:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС для школТехнологии и медиа, 14:58
Госдума не поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скоростиОбщество, 14:48
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментовPro, 14:47
Рябков заявил о готовности России к длительному противостоянию с СШАПолитика, 14:47
ФСБ заявила о рейдах в 78 регионах и задержании «проукраинских радикалов»Общество, 14:45
Минобороны сообщило об отраженных попытках прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:38
FT сообщила о компромиссной позиции главы МИД Украины по урегулированиюПолитика, 14:36