 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВО

Губернатор Смирнов объяснил громкие звуки над Курском работой ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В небе над Курском сработала ПВО, заявил губернатор Алексей Смирнов, комментируя сообщения о громких звуках в городе. По его словам, противовоздушная оборона отработала цели над регионом.

На нескольких улицах в Железнодорожном округе зафиксировано падение обломков, последствия на земле уточняются, сообщили в городской администрации. Сейчас ведется обследование мест происшествия, «значительных повреждений зданий и сооружений нет», рассказали в курской мэрии. Там призвали не приближаться к обломкам ракет и беспилотников и не трогать их.

«По всем поврежденным домовладениям будет произведено обследование комиссиями округов и составлены акты обследования поврежденного имущества», — добавили в городской администрации.

Материал дополняется

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курск Курская область ПВО Алексей Смирнов Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВОПолитика, 13:01
ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынкеФинансы, 13:00
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»Общество, 12:59
Депутаты разошлись во мнениях относительно мер к родителям квадроберовОбщество, 12:52
Сборная России не нашла соперников после турнира с «самозваной» КолумбиейСпорт, 12:52
Принцип Майи Энджелоу: что расскажет другим ваш эмоциональный следPro, 12:50
Курсы криптовалют продолжили спуск вслед за падением биткоина к $60 тыс.Крипто, 12:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В метро в Москве проверили работу систем экстренного оповещенияГород, 12:44
ЦАХАЛ подтвердила убийство главы правительства ХАМАС в секторе ГазаПолитика, 12:42
Участника военной операции Аргамакова назначат сенатором от АлтаяОбщество, 12:40
Как за три месяца заработать на весь год — советы селлера и маркетплейсаPro, 12:21
В прокате «Особенности национальной больницы». Мы посмотрели и советуемLife, 12:20
Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бойСпорт, 12:17
Жога запланировал кадровые решения после знакомства с командой на УралеПолитика, 12:17