В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВО
В небе над Курском сработала ПВО, заявил губернатор Алексей Смирнов, комментируя сообщения о громких звуках в городе. По его словам, противовоздушная оборона отработала цели над регионом.
На нескольких улицах в Железнодорожном округе зафиксировано падение обломков, последствия на земле уточняются, сообщили в городской администрации. Сейчас ведется обследование мест происшествия, «значительных повреждений зданий и сооружений нет», рассказали в курской мэрии. Там призвали не приближаться к обломкам ракет и беспилотников и не трогать их.
«По всем поврежденным домовладениям будет произведено обследование комиссиями округов и составлены акты обследования поврежденного имущества», — добавили в городской администрации.
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