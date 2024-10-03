В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВО

Фото: Минобороны России

В небе над Курском сработала ПВО, заявил губернатор Алексей Смирнов, комментируя сообщения о громких звуках в городе. По его словам, противовоздушная оборона отработала цели над регионом.

На нескольких улицах в Железнодорожном округе зафиксировано падение обломков, последствия на земле уточняются, сообщили в городской администрации. Сейчас ведется обследование мест происшествия, «значительных повреждений зданий и сооружений нет», рассказали в курской мэрии. Там призвали не приближаться к обломкам ракет и беспилотников и не трогать их.

«По всем поврежденным домовладениям будет произведено обследование комиссиями округов и составлены акты обследования поврежденного имущества», — добавили в городской администрации.

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